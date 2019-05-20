Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ

Комментариев: 1
Новоизбранному президенту были представлены командующие украинскими вооруженными силами Украины.
Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ
© president.gov.ua
Фото 1/4
  • После предстваления Зеленскому Полторак подал в отставку
Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ
После предстваления Зеленскому Полторак подал в отставку
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама
После инаугурации в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде президент Владимир Зеленский отправился на церемонию представления командующего состава ВСУ.

Читай также: Вятрович: Не прошло и 45 минут после присяги, как Зеленский нарушил Конституцию

Первыми представившимися были министр обороны Степан Полторак, затем - глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Зеленский познакомился с командующими сухопутными и воздушными войсками ВСУ. На церемонии присутствовали также председатель СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции.
 
После этого Полторак написал заявление об отставке.

Читай также: Когда в Украине заработает новая Рада: график выборов и дата присяги

Напомним, сегодня спустя месяц после выборов состоялась торжественная инаугурация Зеленского. Президент произнес присягу, а затем заявил про роспуск Верховной Рады и предложил Кабмину уйти в отставку.

Он также сообщил, что Украина готова к диалогу с Россией по вопросу освобождения военнопленных и прекращению боевых действий на Донбассе.
 
Смотри также - Инаугурация президента Зеленского:
 
Поделись:
Теги: силовики, инаугурация, Владимир Зеленский, ВСУ, Инаугурация президента Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
timo1020    20.05.2019, 12:45
Оценка:  0
timo1020
Я правильно понял, что Авакян тоже написал рапорт об отставке?
в бигмире криворукие отчисленные студенты сидят: заголовок один, текст другой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь