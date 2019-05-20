Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ
Новоизбранному президенту были представлены командующие украинскими вооруженными силами Украины.
Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ
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Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ
После предстваления Зеленскому Полторак подал в отставку
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После инаугурации в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде президент Владимир Зеленский отправился на церемонию представления командующего состава ВСУ.
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Первыми представившимися были министр обороны Степан Полторак, затем - глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба Виктор Муженко.
Зеленский познакомился с командующими сухопутными и воздушными войсками ВСУ. На церемонии присутствовали также председатель СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции.
После этого Полторак написал заявление об отставке.
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Напомним, сегодня спустя месяц после выборов состоялась торжественная инаугурация Зеленского. Президент произнес присягу, а затем заявил про роспуск Верховной Рады и предложил Кабмину уйти в отставку.
Он также сообщил, что Украина готова к диалогу с Россией по вопросу освобождения военнопленных и прекращению боевых действий на Донбассе.
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