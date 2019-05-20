Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ

Новоизбранному президенту были представлены командующие украинскими вооруженными силами Украины.

После предстваления Зеленскому Полторак подал в отставку

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После инаугурации в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде президент Владимир Зеленский отправился на церемонию представления командующего состава ВСУ.

Читай также: Вятрович: Не прошло и 45 минут после присяги, как Зеленский нарушил Конституцию Первыми представившимися были министр обороны Степан Полторак, затем - глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Зеленский познакомился с командующими сухопутными и воздушными войсками ВСУ. На церемонии присутствовали также председатель СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции.

После этого Полторак написал заявление об отставке.

Читай также: Когда в Украине заработает новая Рада: график выборов и дата присяги Напомним, сегодня спустя месяц после выборов состоялась торжественная инаугурация Зеленского. Президент произнес присягу, а затем заявил про роспуск Верховной Рады и предложил Кабмину уйти в отставку.

Он также сообщил, что Украина готова к диалогу с Россией по вопросу освобождения военнопленных и прекращению боевых действий на Донбассе.