Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новый этап сотрудничества между Китаем и Украиной в легпроме стартует в Харькове

Комментариев: 0
Новый этап сотрудничества между Китаем и Украиной в легпроме стартует в Харькове
©
Фото 1/3
Новый этап сотрудничества между Китаем и Украиной в легпроме стартует в Харькове
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

15-16 мая делегация в составе 29 представителей национальной федерации всех текстильных отраслей промышленности Китая, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), по приглашению Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово" посетила Украину с целью укрепления торговых связей  в легпроме между странами.

В рамках программы пребывания китайских бизнесменов в Украине представители делегаций познакомились с состоянием развития легпрома в Китае и Украине. Состоялась дискуссия между китайскими и украинскими бизнесменами о потенциале сотрудничества между странами. Также состоялась встреча с Бюджетным комитетом Верховной Рады и Парламентской ассамблеи Украина-Киев.

Представители группы компаний АВЭК познакомили китайскую делегацию с ТЦ "Барабашово", вторым по величине оптово-розничным рынком в Восточной Европе,  поделились планами по развитию Индустриального парка в Барабашово и современного технологического центра легкой промышленности Fashion hub, в котором будут представлены иностранные производители текстиля, материалов, фурнитуры, оборудования, а также инновационные технологии и обучающий центр. В Fashion hub планируется совместно с международными партнерами развивать взаимовыгодные проекты, укреплять торговые возможности компаний-партнеров и влиять на развитие экономики стран-участников.

Эксперты из китайской делегации рассказали о состоянии и развитии текстильной промышленности Китая и об успешном опыте в развитии китайской текстильной промышленности в мире.

Голда Виноградская, глава Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, считает, что потенциальным международным партнерам нужно открывать страну, привозить знакомиться, делиться лучшими отраслевыми кейсами и практиками внедрения новых технологий, организовывать международные отраслевые проекты. Одним из таких проектов в легпроме Украины, привлекающих внимание многих международных компаний, в том числе и китайской делегации, является Fashion hub - совместный проект Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово".

Стороны планируют, что результатом визита делегации China National Textile & Apparel Council  станут совместные инвестиционные проекты Украины и Китая, которые будут развивать текстильную промышленность обеих стран.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь