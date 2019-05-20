Стихия бушевала на крымском курорте: Ливень, град, селевой поток
В Феодосии грязью и глиной затопило часть города.
Стихия бушевала на крымском курорте: Ливень, град, селевой поток
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Стихия бушевала на крымском курорте: Ливень, град, селевой поток
В социальных сетях пользователи публикуют фото последствий стихии
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В оккупированном Крыму, в Феодосии, в воскресенье, 19 мая, прошел сильный ливень, из-за которого с горы Тепе-Оба сошел селевой поток.
Об этом сообщает Апостроф.
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Как отмечается, из-за дождей глиной и грязью оказалась покрыта вся проезжая часть в районе старого города у подножья горы. Из-за потоков воды и грязи в Феодосии было нарушено автомобильное движение. В социальных сетях пользователи публикуют фото смытых с автомобилей номерных знаков. Сильный ветер ломал деревья.
Кроме того, по свидетельствам местных жителей, ливень также сопровождался крупным градом.
Как сообщалось 28 апреля, в Крыму разрушили один из самых известных пляжей.