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Лидеры фракций закрылись у Парубия из-за роспуска Рады

Комментариев: 10
В кабинете спикера проходит обсуждение решения президента Владимира Зеленского.
Спикер собрал у себя лидеров фракций из-за роспуска ВР
Спикер собрал у себя лидеров фракций из-за роспуска ВР
facebook.com/andriy.parubiy

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Лидеры фракций Верховной Рады собрались на совещание в кабинете спикера Андрея Парубия, где обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о намерении досрочно прекратить полномочия парламента 8-го созыва. Об этом со ссылкой на источники в ВР пишет “Укринформ“.

“Сейчас руководители всех фракций - в кабинете Парубия. Там продолжается совещание по вопросу роспуска парламента“, - сообщает источник.

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“Как долго продлится это обсуждение - пока неизвестно“, - отметили в парламенте. Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи утром 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады.

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Теги: Рада, Зеленский, Парубий, парламент, роспуск
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Комментариев (10)
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Вован4иК!    20.05.2019, 14:23
Оценка:  +5
Вован4иК!
все на биржу )))
ЗаУкраину    20.05.2019, 14:20
Оценка:  +6
ЗаУкраину
Крысы мгновенно среагировали на угрозу собственной шкуре. Готовятся к завтрашней встрече с ЗЕ. Будут пытаться доказывать свою необходимость народу..))
KUPRIENKO_A    20.05.2019, 14:16
Оценка:  +5
KUPRIENKO_A
вы посмотрите на рожу парубия. он наверное забыл язык, про мову взагалі мовчу.
zerno111    20.05.2019, 14:08
Оценка:  +7
zerno111
Щоб ви скотиняки , за колючою проволкою закрились
Катилин    20.05.2019, 13:57
Оценка:  +12
Катилин
На повестке только один вопрос. Мексика, или Аргентина?))
Alcoolique    20.05.2019, 13:38
Оценка:  +8
Alcoolique
suck,bitches
CasperW    20.05.2019, 13:30
Оценка:  +19
CasperW
плачут, чтоли?
SEMPENTY    20.05.2019, 13:21
Оценка:  +20
SEMPENTY
Что значит закрылись в Парубия? Какой идиот это писал...
tulchanin    20.05.2019, 13:52
Оценка:  +5
tulchanin
Русский начали забывать, украинский ещё не выучили.
Л_о_л_а    20.05.2019, 14:04
Оценка:  +5
Л_о_л_а
Могилянка рулит!!!!
рагулье не только в журналистике оно в высших эшелонах власти... Радует, что сегодняшний день может стать переломным...
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