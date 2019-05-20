Лидеры фракций закрылись у Парубия из-за роспуска Рады

В кабинете спикера проходит обсуждение решения президента Владимира Зеленского.

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Лидеры фракций Верховной Рады собрались на совещание в кабинете спикера Андрея Парубия, где обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о намерении досрочно прекратить полномочия парламента 8-го созыва. Об этом со ссылкой на источники в ВР пишет “Укринформ“.

“Сейчас руководители всех фракций - в кабинете Парубия. Там продолжается совещание по вопросу роспуска парламента“, - сообщает источник.

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“Как долго продлится это обсуждение - пока неизвестно“, - отметили в парламенте. Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи утром 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады.