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В Донецке покончил с собой глава "госпредприятия" - СМИ

Комментариев: 3
В оккупированном Донецке покончил жизнь самоубийством директор Юзовского металлургического завода.
Петрушечкин застрелился
Петрушечкин застрелился
сепаратистские СМИ

В так называемой “ДНР" покончил жизнь самоубийством директор “государственного предприятия“ Юзовский металлургический завод “ЮМЗ“ Александр Петрушечкин.

Об этом сообщается в Telegram-канале КараулЪ.

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“Застрелился из пистолета своего охранника. В предсмертной записке написал, чтобы в его смерти никого не винили. Мотивы не ясны. Очевидно, что нервозность и неопределенность в производственной сфере региона стали определенной каплей в сосуд терпения Петрушечкина, но вряд ли последней и определяющей, чтобы заставить решиться на такой шаг“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 мая, в СМИ сначала появилась информация, что на территории Донецкой области, оккупированной террористами “ДНР“, в начале мая 2019 года был застрелен сын бывшего заместителя министра ЖКХ Александра Алипова - Евгений Алипов. 

Однако позже сообщили, что Евгения Алипова нашли мертвым в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 150.

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Теги: завод, "ДНР", Донецк, самоубийство
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Комментариев (3)
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ВыВсеВрети    20.05.2019, 14:46
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
наверное совесть замучила?!...
так пишут обычно любители того мира!!!...
денег нет!....
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Видать еще в школе дети задразнили из-за такой фамилии. И вот чаша терпения лопнула...
Ser7    20.05.2019, 14:09
Оценка:  +2
Ser7
Охранник пистолет дал поиграться или помог уйти из жизни??
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