В Донецке покончил с собой глава "госпредприятия" - СМИ
В так называемой “ДНР" покончил жизнь самоубийством директор “государственного предприятия“ Юзовский металлургический завод “ЮМЗ“ Александр Петрушечкин.
Об этом сообщается в Telegram-канале КараулЪ.
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“Застрелился из пистолета своего охранника. В предсмертной записке написал, чтобы в его смерти никого не винили. Мотивы не ясны. Очевидно, что нервозность и неопределенность в производственной сфере региона стали определенной каплей в сосуд терпения Петрушечкина, но вряд ли последней и определяющей, чтобы заставить решиться на такой шаг“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 13 мая, в СМИ сначала появилась информация, что на территории Донецкой области, оккупированной террористами “ДНР“, в начале мая 2019 года был застрелен сын бывшего заместителя министра ЖКХ Александра Алипова - Евгений Алипов.
Однако позже сообщили, что Евгения Алипова нашли мертвым в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 150.
так пишут обычно любители того мира!!!...
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