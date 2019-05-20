В "Батькивщине" хотят, чтобы Зеленский уже сегодня подписал указ о роспуске Рады

В партии считают, что у Зеленского есть все основания для роспуска Рады.

В партии “Батькивщина“ надеются, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, подпишет указ о роспуск парламента.

Об этом сообщает УНИАН.

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Заместитель председателя фракции “Батькивщина“ Сергей Соболев уверен, что у Зеленского есть все основания для досрочного роспуска Верховной Рады до 16 июня.

Также Соболев хотел бы, чтобы уже сегодня Президент подписал соответствующий указ.

Выход “Народного фронта“ из состава коалиции заместитель председателя “Батькивщины“ считает “театром абсурда“ и он не понимает, зачем это делалось.

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Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский во время своей первой речи после принесения присяги объявил досрочные выборы в Верховную Раду. Кроме того, Зеленский потребовал отменить депутатскую неприкосновенность.

Также сообщалось, что замглавы председателя парламентской фракции “Народный фронт“ Виктория Сюмар высказала сомнения в законности решения президента о роспуске Рады. Депутат считает, что Зеленский хочет контролировать народных депутатов, использовать максимальную концентрацию своих избирателей.