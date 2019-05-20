Климкин общался с Зеленским о возможной помощи: "Мы - люди креативные"
Глава МИД Украины Павел Климкин, подавший в отставку, рассказал об “очень хороших“ переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на “Завтрак 1+1“ пишет “Европейская правда“.
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Климкин, впрочем, заверил, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.
“У меня было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно“, - сообщил Климкин.
На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.
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“Это было бы странно. Если в Штатах есть выборы, так что - глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно“, - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. “А потом, после выборов - посмотрим“, - сказал он.
Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.
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“Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры - в каком креативном качестве обязательно мы там можем оказаться“, - отметил Климкин.
Он также сообщил, что планирует идти в Раду самовыдвиженцем и “открыт для предложений“.
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“О политике, могу сказать, что я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и идей были очень достойными. Поэтому к предложениям и идеям открыт“, - сказал он.
Напомним, на прошлой неделе Павел Климкин написал заявление об отставке и собрался идти в депутаты.