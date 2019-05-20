Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин общался с Зеленским о возможной помощи: "Мы - люди креативные"

Комментариев: 1
Министр пока не собирается работать на нового президента, но готов ему помогать.
Климкин рассказал, что ему предлагали дальше работать при Зеленском
Климкин рассказал, что ему предлагали дальше работать при Зеленском
facebook.com/pavloklimkin.ua

Глава МИД Украины Павел Климкин, подавший в отставку, рассказал об “очень хороших“ переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на “Завтрак 1+1“ пишет “Европейская правда“.

Читай также: Почти половина: В Кабмине отчитались о выполнении соглашения с ЕС

Климкин, впрочем, заверил, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.
“У меня было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно“, - сообщил Климкин.

На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

Читай также: Климкин рассказал о кандидатах на должность посла США в Украине

“Это было бы странно. Если в Штатах есть выборы, так что - глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно“, - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. “А потом, после выборов - посмотрим“, - сказал он.

Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.

Читай также: Волкер сказал Климкину "спасибо" и пожелал ему отдохнуть

“Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры - в каком креативном качестве обязательно мы там можем оказаться“, - отметил Климкин.

Он также сообщил, что планирует идти в Раду самовыдвиженцем и “открыт для предложений“.

Читай также: Глава АП Райнин тоже подал в отставку - СМИ

“О политике, могу сказать, что я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и идей были очень достойными. Поэтому к предложениям и идеям открыт“, - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Павел Климкин написал заявление об отставке и собрался идти в депутаты.

Поделись:
Теги: Климкин, МИД, Зеленский, переговоры, кресло, Рада, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ira0957    20.05.2019, 14:12
Оценка:  0
ira0957
Креаклы? )
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь