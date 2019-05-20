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На инаугурацию пришли 3 тысячи человек - МВД

Комментариев: 6
За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан.
На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
mvs.gov.ua

За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3 тысяч граждан, нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщает пресс-служба МВД.

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Полицейские, спасатели и нацгвардейцы скоординировали все силы и средства во время подготовки и проведения инаугурации нового президента Украины.

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
mvs.gov.ua

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“Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано“, - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
mvs.gov.ua

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек
mvs.gov.ua

“За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан“, - указали в ведомстве.

Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.

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Теги: Верховная Рада, МВД Украины, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
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Комментариев (6)
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ira0957    20.05.2019, 15:04
Оценка:  0
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
ira0957    20.05.2019, 15:04
Оценка:  0
ira0957
Пришли посмотреть: будет ли президент играть х*ем на рояле? )
Woodbrother    20.05.2019, 14:04
Оценка:  0
Woodbrother
Куда пропали избиратели зельцмана ? Наверное за колбасой по 2,20 побежали очередь занимать. А че, голобородько в тупом сериальчике обещал ведь
sv_sim    20.05.2019, 14:10
Оценка:  -2
sv_sim
в отличии от вас, они работают, чего и вам советуют
Woodbrother    20.05.2019, 14:17
Оценка:  0
Woodbrother
Те, кто работают, на шару не надеются и за зельцмана не голосовали.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    20.05.2019, 14:13
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Ось вони 75% любові.
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