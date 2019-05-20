На инаугурацию пришли 3 тысячи человек - МВД

За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан.

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек mvs.gov.ua

За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3 тысяч граждан, нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщает пресс-служба МВД.

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Полицейские, спасатели и нацгвардейцы скоординировали все силы и средства во время подготовки и проведения инаугурации нового президента Украины.

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек mvs.gov.ua

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“Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано“, - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек mvs.gov.ua

На инаугурацию под ВР пришли 3 тысячи человек mvs.gov.ua

“За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан“, - указали в ведомстве.

Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.