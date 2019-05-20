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Кошевой рассказал о политической карьере при Зеленском

Комментариев: 3
Кошевой сказал, что не стоит проводить параллели с фильмом "Слуга народа".
Кошевой не собирается в политику
Кошевой не собирается в политику
скриншот видео

Актер студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой рассказал планирует ли идти в политику, передает LIGA.net.

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Кошевой отметил, что не планирует идти в политику и ему даже не предлагали такой вариант.

Кроме того, актер указал, что сейчас все проводят параллели с фильмом “Слуга народа“, а “этого делать нельзя“.

Ранее мы писали о том, что депутата от БПП Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на автомобиле “скорой“. Никаких деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали.

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Также стало известно, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных.  Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.

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Теги: Зеленский, Кошевой, Квартал 95, Слуга народа, политика
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Комментариев (3)
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lusyika    20.05.2019, 14:49
Оценка:  0
lusyika
Яку футболку він надів на дебати? Вся Укпраїна бачила - Pohyi - так от і мені тепер пох*й, що вини там трандять!!!!!!!
Boxerogos    20.05.2019, 14:43
Оценка:  0
Boxerogos
Ну что можно сказать...Лучше пусть при власти будут клоуны,чем убийцы и упоротые дегенераты...
Операторська    20.05.2019, 14:35
Оценка:  -3
Операторська
екстрасенс?
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