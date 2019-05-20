Кошевой рассказал о политической карьере при Зеленском

Кошевой сказал, что не стоит проводить параллели с фильмом "Слуга народа".

Актер студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой рассказал планирует ли идти в политику, передает LIGA.net.

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Кошевой отметил, что не планирует идти в политику и ему даже не предлагали такой вариант.

Кроме того, актер указал, что сейчас все проводят параллели с фильмом “Слуга народа“, а “этого делать нельзя“.

Ранее мы писали о том, что депутата от БПП Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на автомобиле “скорой“. Никаких деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали.

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Также стало известно, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.