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Зеленский подпрыгнул, чтобы поцеловать в лысину Кошевого

Комментариев: 13
Перед инаугурацией Владимир Зеленский приветствовал собравшихся людей.
Фото уже опубликовали в социальных сетях
Фото уже опубликовали в социальных сетях
golovanov.tv/Instahram

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Президент Украины Владимир Зеленский перед инаугурацией поприветствовал людей, которые пришли поддержать его у Верховной Рады. В толпе находился бритоголовый мужчина. Позже выяснилось, что это был Евгений Кошевой. Об этом пишет Страна.

В социальных сетях также появились видео и фото поцелуя. В частности, в Instahram.

Чтобы продемонстрировать столь необычное приветствие Владимиру Зеленскому пришлось неслабо подпрыгнуть - говорится в сообщении

Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.

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Теги: Зеленский, Кошевой, прыжок, поцелуй
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Комментариев (13)
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bugrov3    20.05.2019, 14:54
Оценка:  0
bugrov3
ВОЛОДЯ! И АРТЁМА, И СОЦИК, И ЧЕРВОННА, И ВЕСЬ КРИВОЙ РОГ - ОТ ВСЕЙ ДУШИ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ТЫ НАША ГОРДОСТЬ!
bugrov3    20.05.2019, 14:49
Оценка:  0
bugrov3
украинские свиньи и манголашакалы из арды: ОН - ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ И ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ТАКОЙ, в отличии от вашей зграи подонков.
ira0957    20.05.2019, 14:38
Оценка:  -5
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Boxerogos    20.05.2019, 14:29
Оценка:  -3
Boxerogos
Теперь Вовке осталось Шакила О'нила найти и так же подпрыгнуть и поцеловать.Правда придётся прыгать усердно.У Шака рост 216 см.))))))))))))
ira0957    20.05.2019, 14:21
Оценка:  -1
ira0957
Цирк уехал, клоун остался )
ira0957    20.05.2019, 14:20
Оценка:  -4
ira0957
Клоуном был, клоуном остался )
bugrov3    20.05.2019, 14:44
Оценка:  0
bugrov3
пошло вон ссцуко!
foster12    20.05.2019, 14:00
Оценка:  -4
foster12
клоун он и африке клоун......
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:02
Оценка:  -4
Колишній-східняк
аперидил!
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 14:21
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
У человека эйфория! ))
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:23
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Эйфория? Он же президент! А ведёт себя как обычный клоун.
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 14:28
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Ну... Какая страна, такой и президент!
ira0957    20.05.2019, 14:20
Оценка:  -5
ira0957
foster12, с языка снял )
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