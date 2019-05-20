Зеленский подпрыгнул, чтобы поцеловать в лысину Кошевого
Перед инаугурацией Владимир Зеленский приветствовал собравшихся людей.
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Президент Украины Владимир Зеленский перед инаугурацией поприветствовал людей, которые пришли поддержать его у Верховной Рады. В толпе находился бритоголовый мужчина. Позже выяснилось, что это был Евгений Кошевой. Об этом пишет Страна.
В социальных сетях также появились видео и фото поцелуя. В частности, в Instahram.
Чтобы продемонстрировать столь необычное приветствие Владимиру Зеленскому пришлось неслабо подпрыгнуть - говорится в сообщении
Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????