Зеленский подпрыгнул, чтобы поцеловать в лысину Кошевого

Перед инаугурацией Владимир Зеленский приветствовал собравшихся людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский перед инаугурацией поприветствовал людей, которые пришли поддержать его у Верховной Рады. В толпе находился бритоголовый мужчина. Позже выяснилось, что это был Евгений Кошевой. Об этом пишет Страна.

В социальных сетях также появились видео и фото поцелуя. В частности, в Instahram.

Чтобы продемонстрировать столь необычное приветствие Владимиру Зеленскому пришлось неслабо подпрыгнуть - говорится в сообщении

Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.