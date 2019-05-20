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Зеленский ждет лидеров фракций завтра утром в АП

Комментариев: 6
Президент проведет с представителями ВР консультации в связи с роспуском парламента.
Зеленский вызвал к себе лидеров фракций
Зеленский вызвал к себе лидеров фракций
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций ВР провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. Об этом заявил нардеп Олег Березюк, передает “Интерфакс-Украина“.

“Завтра в 10 часов в Администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента“, - сказал Березюк, который в парламенте возглавляет “Самопомощь“.

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Напомним, ранее на консультации о роспуске Верховной Рады лидеров фракцией собрал спикер Андрей Парубий.

Напомним, ранее во фракции “Батькивщина“ Владимира Зеленского призвали уже сегодня подписать указ о роспуске Верховной Рады.

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Теги: Зеленский, АП, фракции, лидеры, Рада, роспуск
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Комментариев (6)
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ira0957    20.05.2019, 15:02
Оценка:  -1
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:21
Оценка:  -1
Колишній-східняк
А вот если никто не придёт!?
dukeOd    20.05.2019, 14:26
Оценка:  +1
dukeOd
Значит в расход без прихода..это формальность,кому интересен этот отработанный материал
Woodbrother    20.05.2019, 14:20
Оценка:  -2
Woodbrother
Кто нибь , объясните зеле, что он не начальник Верховной Рады. Как печально , когда презик туповат и не знает законов своей страны, где его непонятно как избрали.
dukeOd    20.05.2019, 14:25
Оценка:  +1
dukeOd
Ты бы 5 лет обьяснял это Пороху..а то за ипала уже эти карманные рада,суды..и церковь
ЗаУкраину    20.05.2019, 14:17
Оценка:  +1
ЗаУкраину
А оне уже закрылисьь со шпикером в отдельном схроне, решают как сохранить свои крысиные шкуры...)))
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