Зеленский ждет лидеров фракций завтра утром в АП
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Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций ВР провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. Об этом заявил нардеп Олег Березюк, передает “Интерфакс-Украина“.
“Завтра в 10 часов в Администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента“, - сказал Березюк, который в парламенте возглавляет “Самопомощь“.
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Напомним, ранее на консультации о роспуске Верховной Рады лидеров фракцией собрал спикер Андрей Парубий.
Напомним, ранее во фракции “Батькивщина“ Владимира Зеленского призвали уже сегодня подписать указ о роспуске Верховной Рады.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????