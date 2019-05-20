Зеленский ждет лидеров фракций завтра утром в АП

Президент проведет с представителями ВР консультации в связи с роспуском парламента.

Зеленский вызвал к себе лидеров фракций УНИАН

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Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций ВР провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. Об этом заявил нардеп Олег Березюк, передает “Интерфакс-Украина“.

“Завтра в 10 часов в Администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента“, - сказал Березюк, который в парламенте возглавляет “Самопомощь“.

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Напомним, ранее на консультации о роспуске Верховной Рады лидеров фракцией собрал спикер Андрей Парубий.

Напомним, ранее во фракции “Батькивщина“ Владимира Зеленского призвали уже сегодня подписать указ о роспуске Верховной Рады.