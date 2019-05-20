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Инсценировка: Директора банка уличили в причастности к его ограблению под Полтавой

Комментариев: 1
Инцидент произошел в городе Кобеляки.
Грабитель якобы оглушил директора банка
Грабитель якобы оглушил директора банка
Скриншот

В Полтавской области в разбойном нападении на отделение “ПриватБанка“ в городе Кобеляки, во время которого неизвестные завладели 1,4 млн грн, подозревается его руководитель.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин.

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По его словам, правоохранителями установлено, что разбой был инсценирован тремя лицами.

“В совершении преступления обоснованно подозреваются 50-летний директор филиала банка и двое местных жителей - 39 и 50-летние мужчины. В настоящее время фигуранты задержаны, им объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Денежные средства, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Продолжается следствие“, - заявил Замахин.

Как сообщалось 14 мая, в Полтавской области ограбили банк и избили его директора. Преступник вскрыл “болгаркой“ сейф и забрал 1700000 гривен.

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Теги: Полтавская область, ограбление, банк
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Комментариев (1)
ira0957    20.05.2019, 15:01
Оценка:  -1
ira0957
О, ну я же тогда еще говорила: инсценировка! ))
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