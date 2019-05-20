Дома в Италии, Крыму и гостиничные номера в Грузии: Зеленский показал декларацию о доходах

Заработал за 2018 год Зеленский 9,2 миллиона гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою электронную декларацию за 2018 год.

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В декларации указано, что Владимир Зеленский владеет домом площадью 353,5 кв. м и земельным участком площадью 12 соток в с. Иванковичи Киевской области. Также у президента есть квартира в Киеве, площадь которой составляет 131, 9 кв. м. и два парковочных места.

Кроме того, он владеет общей собственностью двух киевских квартир вместе с Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 кв. м.

Елена Зеленская имеет квартиру (129,8 кв. м.), парковочное место в аннексированном Крыму, квартиру (284 кв.м.) и совместную собственность вместе с Ларисой и Еленой Шефирами на нежилые помещения общей площадью 337,8 кв. м, а также с Сергеем Шефиром – 305,9 кв. м.

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Новоизбранный глава государства также владеет еще одной квартирой, площадь которой составляет 269,7 кв. и домом в Италии (413 кв.м.). Также в декларации указаны и пять гостиничных номеров в Грузии, швейцарские часы и драгоценности.

Заработал за 2018 год Зеленский 9,2 миллиона гривен, а жена получила 4,2 миллиона гривен. На украинских счетах семейства находится более 400 тыс. долларов и 1 миллиона гривен.

Напомним, ранее Зеленский ждет лидеров фракций завтра утром в АП.