Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дома в Италии, Крыму и гостиничные номера в Грузии: Зеленский показал декларацию о доходах

Комментариев: 5
Заработал за 2018 год Зеленский 9,2 миллиона гривен.
Зеленский показал свою декларацию
Зеленский показал свою декларацию
informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою электронную декларацию за 2018 год.

Читай также: Глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому

В декларации указано, что Владимир Зеленский владеет домом площадью 353,5 кв. м и земельным участком площадью 12 соток в с. Иванковичи Киевской области. Также у президента есть квартира в Киеве, площадь которой составляет 131, 9 кв. м. и два парковочных места.

Кроме того, он владеет общей собственностью двух киевских квартир вместе с Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 кв. м.

Елена Зеленская имеет квартиру (129,8 кв. м.), парковочное место в аннексированном Крыму, квартиру (284 кв.м.) и совместную собственность вместе с Ларисой и Еленой Шефирами на нежилые помещения общей площадью 337,8 кв. м, а также с Сергеем Шефиром – 305,9 кв. м.

Читай также: Зеленский пришел на Банковую пешком в компании Разумкова

Новоизбранный глава государства также владеет еще одной квартирой, площадь которой составляет 269,7 кв. и домом в Италии (413 кв.м.). Также в декларации указаны и пять гостиничных номеров в Грузии, швейцарские часы и драгоценности. 

Заработал за 2018 год Зеленский 9,2 миллиона гривен, а жена получила 4,2 миллиона гривен. На украинских счетах семейства находится более 400 тыс. долларов и 1 миллиона гривен.

Напомним, ранее Зеленский ждет лидеров фракций завтра утром в АП.

Поделись:
Теги: Зеленский, декларация, доход, президент, квартира
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Spiarmint    20.05.2019, 15:03
Оценка:  -2
Spiarmint
Скоро прийдется все это засунуть себе в зад.
Spiarmint    20.05.2019, 15:07
Оценка:  -1
Spiarmint
Мы поможем.
ira0957    20.05.2019, 14:56
Оценка:  -3
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
ira0957    20.05.2019, 14:57
Оценка:  -3
ira0957
А как он все это заработал? - А играя хуем а рояле... )
Коляка    20.05.2019, 14:49
Оценка:  -1
Коляка
Главнокомандующий никогда не служивший в армии...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь