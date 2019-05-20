Зеленский пришел на Банковую пешком в компании Разумкова
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Перед встречами с иностранными делегациями президент Владимир Зеленский прошел пешком из Мариинского дворца к зданию Администрации президента. Об этом пишет УНИАН.
В Мариинском дворце глава государства также принял участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность.
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После этого он в сопровождении членов своей команды пешком отправился с улиц Шелковичной и Институтской к Администрации президента. Его сопровождал Дмитрий Разумков.
Напомним, ранее сообщалось, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского пришли 3000 человек.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????