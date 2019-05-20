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Зеленский пришел на Банковую пешком в компании Разумкова

Комментариев: 2
Президент задержался на приеме в Мариинском дворце, после чего пошел в сторону рабочего места.
Зеленский прошелся в АП пешком
Зеленский прошелся в АП пешком
УНИАН

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Перед встречами с иностранными делегациями президент Владимир Зеленский прошел пешком из Мариинского дворца к зданию Администрации президента. Об этом пишет УНИАН.

В Мариинском дворце глава государства также принял участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность. 

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После этого он в сопровождении членов своей команды пешком отправился с улиц Шелковичной и Институтской к Администрации президента. Его сопровождал Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского пришли 3000 человек.

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Теги: Зеленский, Рада, Мариинский дворец, АП, Банковая
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Комментариев (2)
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ira0957    20.05.2019, 15:01
Оценка:  0
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:40
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Хоть бы он там не заблудился...
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