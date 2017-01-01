Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Хмельницким полиция изъяла 10 тонн суррогата спирта

Комментариев: 0
Выявлен подпольный цех по производству тары типа "bag-in-box".
Всего правоохранители изъяли 10 тонн спирта
Всего правоохранители изъяли 10 тонн спирта
mvs.gov.ua

В Хмельницкой области полиция изъяла из обращения  10 тонн фальсифицированного спирта.

Об этом сообщается пресс-центре МВД Украины.

Обыски по месту незаконного производства, хранения и сбыта проводились  в течении двух дней.

Читай также: Во Львовской области мужчина незаконно изготавливал ликеро-водочные изделия

Всего правоохранители изъяли 10 тонн спирта. Кроме этого, 4300 литров “водки“ и “коньяка“, а также линию для производства бумажной тары для этого алкоголя. В основном, вся фальсифицированная продукция расфасовывалась в тару типа “bag-in-box“.

Оперативники установили канал поставки этилового спирта, который небольшими партиями незаконно завозился в Черновицкую область из соседней страны. В городе Сокиряны, на расстоянии нескольких сотен метров от украинского-молдавской границы, находилась так называемая “перевалочная“ база.

В дальнейшем сырье для изготовления алкоголя поставлялась в подпольные цеха, которые находились  в Хмельницкой области.

Водка в вышеуказанной таре продавалась через торговые точки на рынках Хмельницкой области и за ее пределами в небольших кафе. На таре не было никаких обозначений.  По предварительным подсчетам ежемесячный доход организатора этой деятельности достигал 36 млн. гривен.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители также обнаружили подпольный цех по производству бумажной тары для этого алкоголя и каналы сбыта.

Читай также: Растирание уксусом и спиртом: что следует знать

Линию по изготовлению бумажной тары для фальсификата наладил житель города Каменец-Подольск. Производственная мощность цеха позволяла ежесуточно изготовить до 4800 штук бумажной тары типа “bag-in-box“.

Меры по противодействию незаконного ввоза и распространения спирта, а также фальсифицированной алкогольной продукции продолжаются. МВД отмечает, что официальные производители алкогольной продукции не используют для фасовки тару “bag-in-box“.

Как сообщалось 19 апреля, в Запорожье изъяли партию контрабандных сигарет на 2 млн гривен.

Поделись:
Теги: спирт, алкоголь, Хмельницкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь