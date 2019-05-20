Савченко пришла на инаугурацию в орденах и рассказала о президенте

Народный депутат поддержала решения нового Президента Владимира Зеленского.

Вне фракционный народный депутат Надежда Савченко пришла на инаугурацию президента Владимира Зеленского в пиджаке с многочисленными орденами.

В комментарии Радио Свобода Савченко рассказала о поддержке Владимиру Зеленскому.

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Он сделал все правильно, он сделал все в своем стиле, я считаю, если он и дальше будет так держать марку и достигать результатов, то мы ему поможем ... Если президент не ошибется, если линия его будет четкая, то мы не будем становиться оппозицией, моя политическая партия, “Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“, будет идти в фарватере с действующей властью, чтобы можно было действительно реализовать все те изменения, на которые народ так ждет“, - сказала Савченко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пришел на Банковую пешком в компании Разумкова. Президент задержался на приеме в Мариинском дворце, после чего пошел в сторону рабочего места.