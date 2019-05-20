Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Савченко пришла на инаугурацию в орденах и рассказала о президенте

Комментариев: 4
Народный депутат поддержала решения нового Президента Владимира Зеленского.
Надежда Савченко на инаугурации
Надежда Савченко на инаугурации
УНИАН

Вне фракционный народный депутат Надежда Савченко пришла на инаугурацию президента Владимира Зеленского в пиджаке с многочисленными орденами.

В комментарии Радио Свобода Савченко рассказала о поддержке Владимиру Зеленскому.

Читай также: Глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому

Он сделал все правильно, он сделал все в своем стиле, я считаю, если он и дальше будет так держать марку и достигать результатов, то мы ему поможем ... Если президент не ошибется, если линия его будет четкая, то мы не будем становиться оппозицией, моя политическая партия, “Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“, будет идти в фарватере с действующей властью, чтобы можно было действительно реализовать все те изменения, на которые народ так ждет“, - сказала Савченко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пришел на Банковую пешком в компании Разумкова. Президент задержался на приеме в Мариинском дворце, после чего пошел в сторону рабочего места. 

Поделись:
Теги: Зеленский, Савченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Spiarmint    20.05.2019, 15:13
Оценка:  0
Spiarmint
Лучше бы гранатомет готовила.
Spiarmint    20.05.2019, 15:12
Оценка:  +1
Spiarmint
Нарядилась как елка.Зеленая зеленая.Намек.
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:01
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
У неё уже тоже есть своя политическая партия???
Spiarmint    20.05.2019, 15:14
Оценка:  0
Spiarmint
Две
Boxerogos    20.05.2019, 15:00
Оценка:  -3
Boxerogos
Слава Герою Украины Надежде Савченко!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь