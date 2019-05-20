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Зеленский уверил, что международное сообщество будет гордиться Украиной

Комментариев: 13
Встречал иностранных гостей Президент Украины вместе со своей супругой Еленой Зеленской.
Зеленский встретился с международными партнерами
Зеленский встретился с международными партнерами
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами иностранных делегаций и послами иностранных стран. На встрече Зеленский указал, что Украиной будут все гордится.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Первым делом глава государства поблагодарил всех, кто приехал в Украину, а также за помощь в проведении честных выборов. 

“Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией“, - отметил Зеленский.

Принимал иностранных гостей Президент вместе с супругой Еленой Зеленской.

Кроме того, новоиспеченный гарант сказал, что “Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордиться“ и будет иметь славу по всему миру. 

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На инаугурации Владимира Зеленского были президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. Также сейчас в Украину прибыли Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, Министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, Министр национальной обороны Канады, Вице-президент Турецкой республики, Министр иностранных дел Польши и Министр иностранных дел Молдовы, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и другие почетных гостей.

Ранее сообщалось, что представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. 

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Теги: Зеленский, президент, Украина, лидеры, страны, мир, Литва, Латвия, Грузия, Венгрия, США, Канада
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Комментариев (13)
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Boxerogos    20.05.2019, 16:21
Оценка:  -2
Boxerogos
Да пох международное сообщество!Эти барыги ничем не лучше говна собачьего,дерьмократы хyeвы!Останови войну,дав особый статус в составе Украины территориям ЛДНР,расследуй убийства на Майдане и сдачу Крыма,обяжи привлечь к ответственности за злодеяния против Украины предыдущую власть и ты станешь Наро
Boxerogos    20.05.2019, 16:22
Оценка:  -1
Boxerogos
дным Президентом и Настоящим Героем Украины!Бог тебе в помощь!!!
Духовный_скреп    20.05.2019, 16:30
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Особый анус вы получите,козломордые,а не статус.Кушайте уголь,кормильцы всей Украины)))
Boxerogos    20.05.2019, 17:22
Оценка:  0
Boxerogos
Выпердыш вокзальной проститутки,во первых,я гражданин Украины,постоянно проживающий в Украине.А во-вторых,особый статус прописан в минских соглашениях.Тебе уже поздно начинать думать,потрохосос с кучей разных аккаунтов!)))))))))))))
haarp    20.05.2019, 15:53
Оценка:  -3
haarp
когда это будет ?
Spiarmint    20.05.2019, 16:04
Оценка:  -3
Spiarmint
Отвечаю никогда!
Духовный_скреп    20.05.2019, 16:05
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Прям на пид...ра отвечаешь?
Spiarmint    20.05.2019, 16:06
Оценка:  -4
Spiarmint
Он думает по русски в этом весь ответ. Кто по русски думает тот по русски живет в нищете.
Духовный_скреп    20.05.2019, 16:04
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Быстрее развала твоих отсталых Скрепов.
ira0957    20.05.2019, 15:47
Оценка:  -2
ira0957
Зеленский уверил, что международное сообщество будет гордиться Украиной
утю-тю-тю-тю
Spiarmint    20.05.2019, 16:05
Оценка:  -4
Spiarmint
Смеяться как после 95 квартала.
Духовный_скреп    20.05.2019, 16:06
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Ты припиз...енная,или это последствия климакса?))
Spiarmint    20.05.2019, 16:07
Оценка:  -1
Spiarmint
Это последствия недумания головой.
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