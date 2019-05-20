Зеленский уверил, что международное сообщество будет гордиться Украиной

Встречал иностранных гостей Президент Украины вместе со своей супругой Еленой Зеленской.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами иностранных делегаций и послами иностранных стран. На встрече Зеленский указал, что Украиной будут все гордится.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Первым делом глава государства поблагодарил всех, кто приехал в Украину, а также за помощь в проведении честных выборов.

“Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией“, - отметил Зеленский.

Принимал иностранных гостей Президент вместе с супругой Еленой Зеленской.

Кроме того, новоиспеченный гарант сказал, что “Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордиться“ и будет иметь славу по всему миру.

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На инаугурации Владимира Зеленского были президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. Также сейчас в Украину прибыли Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, Министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, Министр национальной обороны Канады, Вице-президент Турецкой республики, Министр иностранных дел Польши и Министр иностранных дел Молдовы, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и другие почетных гостей.

Ранее сообщалось, что представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.