"Знакомы давно": Кернес и Труханов пойдут на выборы одной партией

Мэры Харькова и Одессы объединились для совместного похода на выборы Рады.

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Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Lb.ua.

Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. По имеющейся информации, речь идет о формировании условной “партии мэров“ с прицелом на электорат юго-востока.

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Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес. Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова “Доверяй делам“.

По данным издания, союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга “1+1“. “Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет“, - заявил сам Кернес.

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“На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже“, - добавил он.

Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: “Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают“.

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“Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах“, - отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента восьмого созыва.