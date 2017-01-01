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В Кривом Роге 13-летний мальчик во время селфи упал в карьер

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Водолазы обнаружили тело утонувшего на глубине пяти метров и на расстоянии трех метров от берега.
Водолазы ищут погибшего парня
Водолазы ищут погибшего парня
krivbass.city

В Кривом Роге подростки пытались сделать селфи над затопленным гранитно-рудным карьером в Покровском районе. В результате подросток погиб, а его ровесница госпитализирована.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управлениеи ГСЧС в Днепропетровской области.

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Инцидент случился вечером в воскресенье, 20 мая. Подростки гуляли и во время фотографирования подростки сорвались со скалы над карьером.

Мальчик ударился головой о камни и упал в воду без сознания. Его тело достали с пятиметровой глубины на расстоянии трех метров от берега. 

Девочка с многочисленными ушибами и переломом левого локтя доставлена в травматологическое отделение Криворожской больнице №8. Она находится в тяжелом состоянии.

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Напомним, в городе Васильевка Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток. Двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети.  Одному из подростков это удалось, другой получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. 

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Теги: подросток, подростки, Кривой Рог, погиб, утопился, утопленник, ГСЧС
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