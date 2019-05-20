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Зеленский рассказал, каким будет его первый указ

Комментариев: 1
Первым указом нового президента Владимира Зеленского станет указ о роспуске парламента Украины.
Зеленский сказал, каким будет его первый указ
Зеленский сказал, каким будет его первый указ
informator.ua

Новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает Liga.net.

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Об этом Президент сообщил, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.

Журналист поинтересовался, каким же будет первый указ Зеленского на посту Президента Украины и глава государства сказал: “О роспуске Рады“.

Отвечая на вопрос, всегда ли Зеленский будет передвигаться пешком, гарант выразил надежду, что улицы не будут перекрывать.

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“Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине“, - сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций ВР провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. Встреча состоится 21 мая в 10:00.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Роспуск Рады, Владимир Зеленский, указ президента, Парламентские выборы 2019
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Комментариев (1)
Максим    20.05.2019, 16:32
Оценка:  -5
Максим
Прям как в "Бригаде"....."Бра тва рвется к власти".
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