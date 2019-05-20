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Представители "ЛДНР" готовы к обмену пленных, но ждут конкретных действий от Зеленского

Комментариев: 15
В Донецке и Луганске настаивают на обмене пленными в формате "всех на всех".
В ЛДНР ответили Зеленскому на его слова
В ЛДНР ответили Зеленскому на его слова
informator.ua

В “ЛДНР“ готовы провести обмен пленными в формате “всех на всех“, но пока что ждут действий от украинского Президента, передает “Коммерсант“.

Омбудсмен “ДНР“ Дарья Морозова указала, что слов Владимира Зеленского недостаточно для работы в этом направлении, так как нужны конкретные предложения.

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“Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков“, - заявила Морозова.

Глава МИД “ДНР“ Владислав Дейнего также заявил, что они готовы к обмену пленными в формате “всех на всех“. Он отметил, что Луганск никогда не отходил от такой позиции.

“Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция“, - сказал Дейнего.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.

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Теги: Зеленский, инаугурация, ЛДНР, Донбасс, Луганск, Пленные
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Комментариев (15)
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Via_dolorosa    20.05.2019, 17:10
Оценка:  +1
Via_dolorosa
VSHIVANKA- если б тут по настоящему столкнулись интересы Амеров и расии, боюсь что граница Ростовской и Воронежск. области сильно б подвинулась на восток; только это ни кому не надо, устраивать тут войнушку ради мацквы- которая сырьевой придаток ЕС....
VSHIVANKA    20.05.2019, 17:21
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТЫ СМЕШОН В СВОЕЙ ТУПОСТИ ....)))
ТЕБЕ ЛУЧШЕ СКАКАТЬ , ЖЕЧЬ ПОКРЫШКИ И ЖРАТЬ ПЕЧЕНЬКИ С ХОЗЯЙСКИХ РУК ....)))
ЗА ТЕБЯ ВСЁ РЕШАТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , А ТВОЁ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО .....))))
VSHIVANKA    20.05.2019, 17:22
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВО ВСЁМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ ПОД ДВЕРЬЮ РОССИИ .
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....)))
WTF2wtf    20.05.2019, 17:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
VSHIVANKA - антиукраинское ольгинское говно многостаночное на бюджете,
создало тут только под один этот рабочий аккаунт около 150 вспомогательных
(от VSHIVANKA1 до VSHIVANKA140 + с символьными концовками типа VSHIVANKAL, VSHIVANKAO и т.д.)
Оно же гадит и с других ников (типа его "мужского" FPN)
WTF2wtf    20.05.2019, 17:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Россия ведет не только войну, убивая наших солдат, она и такое нацистское говно содержит хза счет бюджета - геббельс рулит в российской версии, оправдывая путинское говно.
WTF2wtf    20.05.2019, 16:43
Оценка:  +4
WTF2wtf
Местные шестерки-назначенцы на Донбассе сами даже пукнуть права не имеют, только если из россии скомандуют ...
VSHIVANKA    20.05.2019, 16:47
Оценка:  -7
VSHIVANKA
А НЕРАБЫ КАК ?
ОЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ? ))))))
НА ОКРАИНЕ СТОЛКНУЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США , ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ КОРОЛИ СТОЯТ ПОЗАДИ ПЕХОТЫ , А ВЫ БЕЙТЕСЬ , ЗАЩИЩАЙТЕ КОРОЛЕЙ .....)))
СУГС !!! )))
WTF2wtf    20.05.2019, 16:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нах пшло, нацистко путинское бюджетное
WTF2wtf    20.05.2019, 16:57
Оценка:  +1
WTF2wtf
миллионы рабов россии на Донбассе теперь не имеют права даже выбирать ... им россияне тухлого кидалу-МММщика поставили, на которого в Донецке просто плюются
WTF2wtf    20.05.2019, 16:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Оккупация, хуле ... (((
Духовный_скреп    20.05.2019, 16:08
Оценка:  +3
Духовный_скреп
А шо это такое лэдэнээра?
Хитрый-Лис    20.05.2019, 16:16
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
лэдэнээра эт Клоака созданное РФ
Kostos    20.05.2019, 16:43
Оценка:  +1
Kostos
Это ЛЭПрозорий о 18-ти км, котрый строила дИрочка6586
VSHIVANKA    20.05.2019, 16:50
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ЭТО ТЕ , ОТ КОГО ЛЕТОМ 2014 ГОДА САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА В КОЛИЧЕСТВЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ К АГРЕССОРУ , СПАСАЯ СВОЮ ШКУРУ ....))))
А ЕЩЁ БЫЛИ ИЛОВАЙСК И ДЕБАЛЬЦЕВО , ПАРАД ПОЗОРА В ДОНЕЦКЕ ......)))
WTF2wtf    20.05.2019, 16:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Российские "десантники" расстреливали наших раненых солдат ... гордись теперь этим, нацистко упоротое.
Конченые ...
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