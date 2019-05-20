Представители "ЛДНР" готовы к обмену пленных, но ждут конкретных действий от Зеленского
В “ЛДНР“ готовы провести обмен пленными в формате “всех на всех“, но пока что ждут действий от украинского Президента, передает “Коммерсант“.
Омбудсмен “ДНР“ Дарья Морозова указала, что слов Владимира Зеленского недостаточно для работы в этом направлении, так как нужны конкретные предложения.
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“Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков“, - заявила Морозова.
Глава МИД “ДНР“ Владислав Дейнего также заявил, что они готовы к обмену пленными в формате “всех на всех“. Он отметил, что Луганск никогда не отходил от такой позиции.
“Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция“, - сказал Дейнего.
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Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.
ТЕБЕ ЛУЧШЕ СКАКАТЬ , ЖЕЧЬ ПОКРЫШКИ И ЖРАТЬ ПЕЧЕНЬКИ С ХОЗЯЙСКИХ РУК ....)))
ЗА ТЕБЯ ВСЁ РЕШАТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , А ТВОЁ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО .....))))
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....)))
создало тут только под один этот рабочий аккаунт около 150 вспомогательных
(от VSHIVANKA1 до VSHIVANKA140 + с символьными концовками типа VSHIVANKAL, VSHIVANKAO и т.д.)
Оно же гадит и с других ников (типа его "мужского" FPN)
ОЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ? ))))))
НА ОКРАИНЕ СТОЛКНУЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США , ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ КОРОЛИ СТОЯТ ПОЗАДИ ПЕХОТЫ , А ВЫ БЕЙТЕСЬ , ЗАЩИЩАЙТЕ КОРОЛЕЙ .....)))
СУГС !!! )))
А ЕЩЁ БЫЛИ ИЛОВАЙСК И ДЕБАЛЬЦЕВО , ПАРАД ПОЗОРА В ДОНЕЦКЕ ......)))
Конченые ...