Представители "ЛДНР" готовы к обмену пленных, но ждут конкретных действий от Зеленского

В Донецке и Луганске настаивают на обмене пленными в формате "всех на всех".

В “ЛДНР“ готовы провести обмен пленными в формате “всех на всех“, но пока что ждут действий от украинского Президента, передает “Коммерсант“.

Омбудсмен “ДНР“ Дарья Морозова указала, что слов Владимира Зеленского недостаточно для работы в этом направлении, так как нужны конкретные предложения.

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“Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков“, - заявила Морозова.

Глава МИД “ДНР“ Владислав Дейнего также заявил, что они готовы к обмену пленными в формате “всех на всех“. Он отметил, что Луганск никогда не отходил от такой позиции.

“Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция“, - сказал Дейнего.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.