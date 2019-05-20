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В ЕС отреагировали на решение Зеленского о роспуске Рады

Комментариев: 23
В ЕС ожидают, что роспуск будет законным.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Европейский Союз отреагировал на заявления Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. В ЕС ожидают, что роспуск будет законным.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Представители ЕС указали, что слов Зеленского о роспуске недостаточно и нужны дальнейшие шаги. Кроме того, указывается, что в Украине должны пройти “свободные, справедливые и таки, которые заслуживают доверия выборы“, ведь это и является показателем демократии, о которой указано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

“Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их стойкость и в этом избирательном году. Рассчитываем продолжить общую работу с Украиной относительно реализации Соглашения об ассоциации“, - отметили в ЕС. 

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Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Также Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций ВР провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. 

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Теги: ЕС, выборы, роспуск, Рада, Зеленский, президент, реакция, европейский союз
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Комментариев (23)
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Via_dolorosa    20.05.2019, 17:15
Оценка:  +3
Via_dolorosa
nfhvyt- так же как переворот в мацкве в 90-х после которого помер Совок. Законность на правах большинства, которые решили что хватит.
ZaPetra    20.05.2019, 17:13
Оценка:  +2
ZaPetra
Главное что Зе всех нациков с рады выгнал ! За это ему уже уважуха
Kostos    20.05.2019, 17:16
Оценка:  -4
Kostos
ты мало на сопилке поиграл? Зе даст ещё поиграть, не волнуйся Причем предложит на русском языке!
ZaPetra    20.05.2019, 17:17
Оценка:  +1
ZaPetra
Даст даст, Портнов уже вернулся так что готовьтесь на нарах на хyях вертеться )))
Kostos    20.05.2019, 17:26
Оценка:  0
Kostos
Гыгы Так и Беня вернулся
nfhvyt    20.05.2019, 16:46
Оценка:  -2
nfhvyt
А майдан был законным? Что то ЕС по этому поводу вообще не переживали.
Coюзник    20.05.2019, 17:00
Оценка:  -5
Coюзник
тебе за "поребриком", живущим с рабской философией ... никогда не понять свободолюбивую украинскую душу ... ненравится президент "майдан" ... неоправдал надежды народа 73 % проголосовало против
Coюзник    20.05.2019, 17:04
Оценка:  -5
Coюзник
Если ты выбился в лидеры ... будь добр ... соответствуй . ...иначе скинут
ZaPetra    20.05.2019, 17:04
Оценка:  +3
ZaPetra
странно когда за Путина голосуют 76% вы кричите что такого не может быть )
Coюзник    20.05.2019, 17:07
Оценка:  -3
Coюзник
У Вашего Путина нет альтернативы ... вот и голосуют ... рабская философия ... голосуем за доброго царя
Kostos    20.05.2019, 17:07
Оценка:  -4
Kostos
ZaPetra, не юродствуй, бот Не может быть 126% - это мы утверждали Дошло, клоун?
ZaPetra    20.05.2019, 17:08
Оценка:  +2
ZaPetra
а за кого голосовать, за такого как Кондитер ? ) Лучше уж Путин
ZaPetra    20.05.2019, 17:09
Оценка:  -2
ZaPetra
Kostos? дoбoеб, а за Путина проголосовали 126% ? Кастрюля сильно мозг натерла ? слава Богу теперь Зелень вас гуцулов назад на хутор погонит )))
Kostos    20.05.2019, 17:10
Оценка:  -3
Kostos
кто ж тебе запрещает, мокша? голосуй хоть за членина, тока лапти и какашник из-за поребрика не высовывай
Kostos    20.05.2019, 17:10
Оценка:  -3
Kostos
мой гуцул тебе в рот не влезет
ZaPetra    20.05.2019, 17:11
Оценка:  +1
ZaPetra
Kostos, лoшня, мне уже все твои высeры до одного места, после того как Путин сгноил Кондитера )))
ZaPetra    20.05.2019, 17:12
Оценка:  +1
ZaPetra
Kostos, зато мой хyй в твою мамку влез )))
Kostos    20.05.2019, 17:13
Оценка:  -3
Kostos
шо мокша, поводил вам Зе сопилкой по губам?
Kostos    20.05.2019, 17:14
Оценка:  -3
Kostos
твой вяленый к колбаснику на прилавок влез
ZaPetra    20.05.2019, 17:14
Оценка:  +1
ZaPetra
Kostos, выгнав всех беандеро-фашистов с Рады ? Да поводил так поводил ))) Лoшина ты позорная
ZaPetra    20.05.2019, 17:15
Оценка:  0
ZaPetra
Kostos, а ты откуда знаешь какой у меня, вчера мне сoсал? )
Kostos    20.05.2019, 17:17
Оценка:  -1
Kostos
колбасник вчера твоего вяленого в дыре продавал
ZaPetra    20.05.2019, 17:19
Оценка:  0
ZaPetra
xyями питаешься ? Ну что ж Життя по новому, сочувствую )))
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