В ЕС отреагировали на решение Зеленского о роспуске Рады
Европейский Союз отреагировал на заявления Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. В ЕС ожидают, что роспуск будет законным.
Об этом сообщает Европейская правда.
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Представители ЕС указали, что слов Зеленского о роспуске недостаточно и нужны дальнейшие шаги. Кроме того, указывается, что в Украине должны пройти “свободные, справедливые и таки, которые заслуживают доверия выборы“, ведь это и является показателем демократии, о которой указано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.
“Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их стойкость и в этом избирательном году. Рассчитываем продолжить общую работу с Украиной относительно реализации Соглашения об ассоциации“, - отметили в ЕС.
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Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады.
Также Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций ВР провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.