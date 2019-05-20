Кому доверяют украинцы? – эксперт опубликовал секретные данные закрытого опроса

Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук, Игорь Смешко и Вадим Рабинович пользуются наибольшим доверием среди украинских избирателей. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический консультант Владимир Макаровский.

По словам эксперта, к нему попали данные закрытого социологического исследования по рейтингу и антирейтингу украинских политиков, которые проводила одна из крупных политических партий.

"С рейтингами доверия ситуация обычно более понятна, потому, чтобы не перегружать эфир, дам его просто списком: Владимир Зеленский (65%), Анатолий Гриценко (34%), Святослав Вакарчук (31%), Игорь Смешко (29%) и Вадим Рабинович (27%)", – написал эксперт.

По его словам, после президентских выборов запрос украинских избирателей на новые лица не упал, а наоборот – заметно вырос.

"В то же время "старики" вроде Бойко, Тимошенко и Порошенко, хотя и идут в бой, но былой поддержкой уже похвастаться не могут", – отметил политолог.

При этом ТОП политиков, которым украинские избиратели доверяют меньше всего, возглавил бывший президент Украины – Петр Порошенко.

"В принципе, ТОП-3 тут вполне себе говорящий: 1. Петр Порошенко (64%). 2. Арсений Яценюк (62%). 3. Евгений Мураев (38%). На Яценюка традиционно вешают всех собак за провал экономической политики на старте постреволюционной Украины. На Порошенко, как на президента, вешают вообще все (что мы видели и во время последней избирательной кампании)", – отметил политолог.

Политконсультант также отметил, что невысоким антирейтингом обладает Андрей Билецкий, у которого он составил 25%, а также мэр Львова и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый – 31%.

"Любопытны и расклады на условном юго-восточном направлении. У "надежды оппозиции" Юрия Бойко антирейтинг внушительно вырос после выборов и достиг 46%. Очевидно, сказался провал на этих самых выборах. Показатель Александра Вилкула составляет 44%. В то же время Вадим Рабинович тут оказался "в хвосте" со своими 24%", – подытожил Владимир Макаровский.