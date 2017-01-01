Портнов "ничего не боится", но его охраняют люди с автоматами

Бывший чиновник попросил себе охрану у Министерства внутренних дел.

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Бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в Украину спустя 5 лет, чувствует себя в безопасности, но ожидает провокаций. Об этом сообщает Depo.ua.

Сейчас Портнов находится в Киеве и пользуется охраной, заявил сам юрист в эфире канала NewsOne.

Он пояснил, что заключил договор об охране с соответствующим подразделением Министерства внутренних дел и его охраняют люди с автоматическим оружием.

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Портнов при этом заверил, что ничего не боится, но все же ожидает возможных провокаций.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший замглавы АП Андрей Портнов вернулся в Украину и призвал так делать “тысячи людей“.