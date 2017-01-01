"Я растроган": Полторак опубликовал фото с разрушенным Кремлем

Степан Полторак поблагодарил единомышленников за поддержку.

Министр обороны Степан Полторак, который уходит в отставку, поблагодарил соратников за “поддержку и теплые слова“. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото с разрушенным Кремлем.

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“Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас“, - написал Полторак.

Ранее сообщалось о том, что Полторак передал Зеленскому заявление об отставке. Министр обороны подчеркнул, что уважает право нового президента определиться со своим кандидатом на эту должность.