Зеленский рассказал, как к нему обращаться

Новоизбранный президент Украины обратился к украинцам с просьбой называть его по имени.

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день на посту главы государства попросил обращаться к нему по имени. Читай также: Зеленский рассказал, каким будет его первый указ

“Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир“, - написал Зеленский в Twitter.

В то же время, иностранным гостям он заявил, что они будут гордиться Украиной.