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Зеленский рассказал, как к нему обращаться

Комментариев: 11
Новоизбранный президент Украины обратился к украинцам с просьбой называть его по имени.
Зеленский просит называть его по имени
Зеленский просит называть его по имени
EPA/UPG
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день на посту главы государства попросил обращаться к нему по имени.

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“Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир“, - написал Зеленский в Twitter.
 
Как сообщалось, в инаугурационной речи президент пообещал, что за пять лет сделает все от него зависящее, чтобы украинцы перестали плакать и начали смеяться.
 
В то же время, иностранным гостям он заявил, что они будут гордиться Украиной.
 
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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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pigmaleontys    20.05.2019, 19:09
Оценка:  -2
pigmaleontys
П, коли мова про об'єм мозоку, то розмір таки має значення і клоуну нема чим пишатися.
Letohradek    20.05.2019, 19:24
Оценка:  0
Letohradek
Розумово відсталий не зрозуміє тебе ))
Darkkinight    20.05.2019, 19:07
Оценка:  +1
Darkkinight
Володимире Олександровичу, коли в Україні нарешті знайдуть уран, щоб ви могли відправити порохоботів на рудники?
pigmaleontys    20.05.2019, 19:13
Оценка:  +1
pigmaleontys
Після того, як тебе відправлять на розвідку цих покладів урану. Там тебе і поховають. Як скаженого собаку.
pigmaleontys    20.05.2019, 19:05
Оценка:  -2
pigmaleontys
пішовнах йому ім'я.
Letohradek    20.05.2019, 18:13
Оценка:  -10
Letohradek
Все и так знают, что к недалекому Зэ, надо обращаться - недомерок ))
Таврія    20.05.2019, 18:37
Оценка:  +2
Таврія
Шановний ви постійно в соцмережах обзиваєте опонентів,у вас або занижена самооцінка або ви хвора людина.Вибачте за відвертість.
Letohradek    20.05.2019, 18:47
Оценка:  -4
Letohradek
Недалекое Зэ имеет рост 162! Это разве норма для мужчины? ))
П    20.05.2019, 18:59
Оценка:  +1
П
Letohradek У тебя комплекс? В данном случае размер не имеет значения, успокойся.
whitewo00    20.05.2019, 19:08
Оценка:  0
whitewo00
Я понимаю тролить великого вставателя с колен императора всея рф карлика. Тут уместно и работает контраст на его раздухаренной сми особе.
А что про зеленского? А пока нечего обсуждать - смотрим за его делами.
Letohradek    20.05.2019, 19:26
Оценка:  0
Letohradek
Whitemo, А что про зеленского? Человек далекий от политики, экономики, международных отношений! Этого мало?
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