Зеленский рассказал, как к нему обращаться
Новоизбранный президент Украины обратился к украинцам с просьбой называть его по имени.
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день на посту главы государства попросил обращаться к нему по имени.
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“Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир“, - написал Зеленский в Twitter.
Как сообщалось, в инаугурационной речи президент пообещал, что за пять лет сделает все от него зависящее, чтобы украинцы перестали плакать и начали смеяться.
В то же время, иностранным гостям он заявил, что они будут гордиться Украиной.
А что про зеленского? А пока нечего обсуждать - смотрим за его делами.