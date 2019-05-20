Дочь полгода держала тело мертвой матери в подвале ради пенсии в Черновицкой области

Мать женщины умерла 2 января 2019 года, однако похоронена не была.

В селе Митков Заставнивского района Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая полгода держала тело умершей матери в подвале ради получения ее пенсии. У подозреваемой была доверенность на получение пенсионных выплат.

Об этом сообщает УНИАН.

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По данным правоохранителей, женщина умерла 2 января 2019 года. Первыми заподозрили неладное соседи, которые в апреле обратились в сельский совет. Местные власти в свою очередь вызвали полицию.

Ее дочь имела поручение получать пенсию. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея версию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей – говорится в сообщении

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Подозреваемая доставлена в районный отдел полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что трудовые мигранты могут рассчитывать на иностранную пенсию и зачет стажа. Украина подписала соглашения с более, чем 20 государствами на счет защиты труда украинцев за границей.