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Дочь полгода держала тело мертвой матери в подвале ради пенсии в Черновицкой области

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Мать женщины умерла 2 января 2019 года, однако похоронена не была.
О пропаже женщины сообщили соседи
О пропаже женщины сообщили соседи
depositphotos.com

В селе Митков Заставнивского района Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая полгода держала тело умершей матери в подвале ради получения ее пенсии. У подозреваемой была доверенность на получение пенсионных выплат.

Об этом сообщает УНИАН.

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По данным правоохранителей, женщина умерла 2 января 2019 года. Первыми заподозрили неладное соседи, которые в апреле обратились в сельский совет. Местные власти в свою очередь вызвали полицию.

Ее дочь имела поручение получать пенсию. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея версию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей – говорится в сообщении

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Подозреваемая доставлена в районный отдел полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что трудовые мигранты могут рассчитывать на иностранную пенсию и зачет стажа. Украина подписала соглашения с более, чем 20 государствами на счет защиты труда украинцев за границей.

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Теги: Черновицкая область, пенсия
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Комментариев (1)
haarp    20.05.2019, 18:12
Оценка:  -1
haarp
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