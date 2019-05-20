Гройсман уволится сразу после Кабмина в среду

Премьер-министр принял решение провести еще одно заседание правительства и подать в отставку.

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Премьер Владимир Гройсман собирается подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба правительства.

“Сегодня новоизбранный президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что правительство должно сложить свои полномочия“, - напомнил Гройсман.

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“Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что правительство складывает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом“, - подчеркнул премьер.

Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства“, - подчеркнул Гройсман.

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“Хочу подчеркнуть, за три года работы нашего правительства мне абсолютно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на те вызовы, которые перед нами стояли“, добавил он.

“За все три года мы не допустили ни одного кризиса или проблем, которые несли бы угрозу нашей государственности и для Украины в целом. Хочу сказать, что страна находится в хорошем состоянии, у нас валютные резервы - около 20 млрд долларов, у нас есть на Едином казначейском счете 57 млрд грн“, - рассказал премьер.

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“Нам удалось принять ряд важных фундаментальных решений - провести реформу децентрализации, увеличили вчетверо местные бюджеты - с 70 до 270 млд грн. Мы втрое подняли минимальную зарплату. Это хорошие показатели для того, чтобы быстро двигаться дальше. Мы обеспечивали работу украинского войска, делая так, чтобы страна развивалась и была обеспечена стабильность“, - продолжил он.

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“После того, как был избран новый президент, я сказал о том, что осознаю риски и возможные угрозы, которые стоят в будущем, и я предложил президенту и парламенту, чтобы мы сообща сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее“, - пояснил Гройсман.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский выбрал другой путь, и он считает, что своим заявлением Зеленский взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые есть в повестке дня.

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“Настаиваю на том, что для меня стана является очень важной, и стабильность в стране является приоритетом. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить всех украинцев за все три года работы. Все, что нам удалось сделать, мы сделали вместе, и я глубоко убежден, что мы еще многое сделаем в будущем“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак попрощался с подчиненными на фоне изображения разрушенного Кремля.