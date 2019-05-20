Европейский Союз хочет познакомиться с командой Зеленского

В ЕС готовы работать с командой Зеленского, чтобы Украина достигла успеха.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить институты Европейского союза в Брюсселе, передает УНН.

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Шефчович во время встречи с Зеленским указал, что хочет установления отношений новоизбранного Президента Украины с руководством Европейского союза.

Кроме того, вице-президент заверил, что в ЕС хотели бы познакомиться с командой Зеленского.

“... мы готовы работать вместе с ним, его командой для успеха Украины и для достижения хороших результатов для украинцев“, - сказал Шефчович.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз отреагировал на заявления Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. В ЕС ожидают, что роспуск будет законным. Представители ЕС также указали, что слов Зеленского о роспуске недостаточно и нужны дальнейшие шаги.

Также новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады.