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Европейский Союз хочет познакомиться с командой Зеленского

Комментариев: 1
В ЕС готовы работать с командой Зеленского, чтобы Украина достигла успеха.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить институты Европейского союза в Брюсселе, передает УНН.

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Шефчович во время встречи с Зеленским указал, что хочет установления отношений новоизбранного Президента Украины с руководством Европейского союза.

Кроме того, вице-президент заверил, что в ЕС хотели бы познакомиться с командой Зеленского.

“... мы готовы работать вместе с ним, его командой для успеха Украины и для достижения хороших результатов для украинцев“, - сказал Шефчович.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз отреагировал на заявления Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. В ЕС ожидают, что роспуск будет законным. Представители ЕС также указали, что слов Зеленского о роспуске недостаточно и нужны дальнейшие шаги. 

Также новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады. 

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Теги: Зеленский, ЕС, европейский союз, команда
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Комментариев (2)
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ira0958    20.05.2019, 19:31
Оценка:  0
ira0958
И что там знакомиться? Клоуны как клоуны )
Мамай1648    20.05.2019, 19:20
Оценка:  +1
Мамай1648
И что? европейцы включите Kvartal TV, у меня на 47-й кнопке.
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