"Победили эмоции": Кириленко не обрадовался отставке Гройсмана

Вице-премьер считает, что правительство должно было обеспечить стабильность на период выборов Рады и начала работы президента.

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Вице-премьер Вячеслав Кириленко не считает решение премьера Владимира Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным. Об этом он написал в Facebook.

“Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны. ВР идет на выборы, президент только принимает дела“, - подчеркнул вице-премьер.

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“В это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению“, - пояснил Кириленко.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку сразу после заседания Кабмина в среду.