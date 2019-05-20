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"Победили эмоции": Кириленко не обрадовался отставке Гройсмана

Комментариев: 1
Вице-премьер считает, что правительство должно было обеспечить стабильность на период выборов Рады и начала работы президента.
Кириленко прокомментировал отставку Гройсмана
Кириленко прокомментировал отставку Гройсмана
Facebook Вячеслава Кириленко

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Вице-премьер Вячеслав Кириленко не считает решение премьера Владимира Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным. Об этом он написал в Facebook.

“Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны.  ВР идет на выборы, президент только принимает дела“, - подчеркнул вице-премьер. 

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“В это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению“, - пояснил Кириленко.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку сразу после заседания Кабмина в среду.

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Теги: Гройсман, Кириленко, отставка, премьер, Кабмин
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Комментариев (1)
Boxerogos    20.05.2019, 19:08
Оценка:  0
Boxerogos
Жалкий недопатриот кириленко обязан последовать за своим хозяином.
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