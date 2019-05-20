Зеленский провел с президентом Грузии свои первые переговоры

Саломе Зурабишвили надеется объединиться с Украиной для сотрудничества в вопросах ервоинтеграции и вступления в НАТО.

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Президент Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Зурабишвили поздравила Зеленского с победой и пожелала "успехов на посту президента Украины". Она заявила о готовности дальнейшего развития украинско-грузинских отношений и углублении стратегического партнерства. Читай также: Гройсман уволится сразу после Кабмина в среду Зурабишвили планирует объединиться с Украиной для курса на евроинтеграцию и членство в НАТО. "Всех нас ждет еще один вызов – выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии относительно курса на евроинтеграцию и членство в НАТО", - сказала Зурабишвили.

В свою очередь, Зеленский отметил, что одним из "вызовов для Украины является победа над коррупцией", а опыт Грузии в этом вопросе является для него примером. Также он в очередной раз подчеркнул цель о прекращении огня на Донбассе.

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"Почему наша команда ушла в политику? Вызов номер один для нас – прекращение огня на востоке, где каждый день гибнут наши люди", – сказал Зеленский.

Инаугурацию Зеленского посетили главы пяти европейских государств. Кроме президента Грузии, торжественную церемонию посетили лидеры Латвии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

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Напомним, ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко раскритиковал решение премьера Владимира Гройсмана уйти в отставку.