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Зеленский провел с президентом Грузии свои первые переговоры

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Саломе Зурабишвили надеется объединиться с Украиной для сотрудничества в вопросах ервоинтеграции и вступления в НАТО.
Зеленский переговорил с Зурабишвили
Зеленский переговорил с Зурабишвили
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. 

Зурабишвили поздравила Зеленского с победой и пожелала "успехов на посту президента Украины". Она заявила о готовности дальнейшего развития украинско-грузинских отношений и углублении стратегического партнерства.

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Зурабишвили планирует объединиться с Украиной для курса на евроинтеграцию и членство в НАТО.  "Всех нас ждет еще один вызов – выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии относительно курса на евроинтеграцию и членство в НАТО", - сказала Зурабишвили. 

В свою очередь, Зеленский отметил, что одним из "вызовов для Украины является победа над коррупцией", а опыт Грузии в этом вопросе является для него примером. Также он в очередной раз подчеркнул цель о прекращении огня на Донбассе. 

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"Почему наша команда ушла в политику? Вызов номер один для нас – прекращение огня на востоке, где каждый день гибнут наши люди", – сказал Зеленский. 

Инаугурацию Зеленского посетили главы пяти европейских государств. Кроме президента Грузии, торжественную церемонию посетили лидеры Латвии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

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Напомним, ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко раскритиковал решение премьера Владимира Гройсмана уйти в отставку.

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Теги: Украина, Грузия, Зеленский, президент, переговоры, Зурабишвили
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Комментариев (2)
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ira0958    20.05.2019, 19:27
Оценка:  0
ira0958
Парочка чмошников )
pigmaleontys    20.05.2019, 19:26
Оценка:  +1
pigmaleontys
Про що з цим перемовини вести? Хіба що про ціну за кіло коксу або як уникнути строкової служби.
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