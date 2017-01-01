Убийство Гандзюк: суд заочно арестовал подозреваемого и объявил его в международный розыск

Суд решил взять под арест подозреваемого в организации нападения на активисту.

В понедельник, 20 мая, Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Читай также: В 40 городах Украины прошла масштабная акция “Кто заказал Катю Гандзюк?“

Он указывает, что полный текст постановления появится 23 мая и решение суда вступит в силу через пять дней.

После того как решение суда станет законным, Генеральная прокуратура подготовит экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины и Левина объявят в международный розыск.

Напомним, недавно подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского отправили под домашний арест. Судья принял такое решение из-за ходатайства прокуратуры.

Читай также: Суд отменил переименование улицы Лютеранской в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк

Также сообщалось, что отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор обвиняет генерального прокурора Юрия Луценко и его помощника Александра Черевко в том, что они “слили“ протоколы судебно-медицинского исследования тела умершей.