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Портнов: Меня охраняют полицейские с автоматами

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Из-за постоянных угроз бывший замглавы АП и юрист заключил контракт на вооруженную охрану.
Порнов вернулся в Украину спустя пять лет
Порнов вернулся в Украину спустя пять лет
PORTNOV/Telegram

Вернувшийся в Украину бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в Украине его"охраняют полицейские с автоматами". Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsone.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – сказал Портнов.

По словам юриста, в случае каких-то акций или беспорядков он "не собирается оставаться в стороне", отмечает телеканал.

"Я не боюсь никого, я приехал сюда и буду заниматься политической и юридической деятельностью", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне Портнов вернулся в Украину. Бывший чиновник пять лет прожил за границей.

 

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Теги: Украина, полиция, охрана, Портнов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    20.05.2019, 19:28
Оценка:  0
Letohradek
Сепара Захарченко, тоже охраняли автоматчики ...
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