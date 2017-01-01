В Тернопольской области задержали наркоторговцев

Во время обысков правоохранители изъяли полкилограмма марихуаны, 320 граммов амфетамина, 40 таблеток экстази, 95 таблеток Субутекса и 20 таблеток метамфетамина.

В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу наркоторговцев во главе с безработным местным жителем, который и организовал бизнес, сообщает пресс-служба полиции.

В течение 11 месяцев оперативники документировали деятельность четырех мужчин и женщины, которые продавали наркотики жителям области. "Бизнесмены" зарабатывали на продаже марихуаны, амфетамина, метамфетамина, а также торговали таблетками экстази и "Субутекс".

Как стало известно, заработки устроил безработный житель Тернополя, 1986 года рождения. В помощники взял себе четырех человек. Все - наркозависимые со "стажем", и эта работа была их основным источником доходов. Поставщик закупал наркотики крупными партиями и раздавал их "сотрудникам" для реализации. Цена за товар зависела от количества купленного.

Торговали запрещенными веществами из собственных домов и из автомобиля. Клиенты связывались с продавцами по телефону или сразу приходили по известным уже адресам.

Во время обысков правоохранители изъяли полкилограмма марихуаны, 320 граммов амфетамина, 40 таблеток экстази, 95 таблеток "Субутекса" и 20 таблеток метамфетамина. Общая стоимость - почти на 400 000 гривен, по оценкам полиции.

Также было изъято 1400 евро, 125 долларов и 15 000 гривен. Кроме этого, две единицы травматического оружия, весы, деньги и другие приборы для наркоторговли.

Двух участников задержали и избрали им меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. По трем другим вопрос решается. Всем инкриминируют статью "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ранее в Харькове задержали полицейского и директора клуба, которые занимались сбытом наркотиков. Полицейскому суд назначил залог в размере 1,5 млн гривен, директору клуба – почти 200 тысяч гривен.

Также в Житомире спецназ задержал торговцев кокаином. Были задержаны три человека с крупной партией наркотика.

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