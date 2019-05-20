ЗЕ-команда присвоила себе право на ролики с инаугурацией и получает за них деньги

Все деньги от монетизации видео получит команда Зеленского, а не канал, на котором транслировался ролик.

Официальный YouTube-канал Президента Украины Владимира Зеленского присвоил себе права на видео инаугурации, которое показывали разные СМИ и все деньги от монетизации получит команда Зеленского, а не канал, на котором транслировался ролик.

Об этом сообщила журналистка “Страны“ Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

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Олеся написала, что все СМИ брали видео-трансляцию с одного источника, “который эту трансляцию раздавал“. После этого каждое издание ставило свой бренд, оформляло видео и выпускало в эфир.

“Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный“, - отметила журналистка. Позже, после показала на ТВ, издания загружали ролики на свои YouTube-каналы.

Журналистку возмутили такие действия ЗЕ-команды facebook.com/olesia.medvedieva

Команда Зеленского решила, что они являются правообладателями контента и “переключает на себя монетизацию видео, то есть доход от рекламы“.

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Олеся указала, что с такой проблемой сегодня столкнулись многие СМИ.

“Некрасиво начинать с такого“, - заявляет журналистка.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады.