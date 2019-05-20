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ЗЕ-команда присвоила себе право на ролики с инаугурацией и получает за них деньги

Комментариев: 4
Все деньги от монетизации видео получит команда Зеленского, а не канал, на котором транслировался ролик.
Команда Зеленского будет получать деньги за трансляцию инаугурации
Команда Зеленского будет получать деньги за трансляцию инаугурации
facebook.com/ze2019official

Официальный YouTube-канал Президента Украины Владимира Зеленского присвоил себе права на видео инаугурации, которое показывали разные СМИ и все деньги от монетизации получит команда Зеленского, а не канал, на котором транслировался ролик.

Об этом сообщила журналистка “Страны“ Олеся Медведева на своей странице в  Facebook.

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Олеся написала, что все СМИ брали видео-трансляцию с одного источника, “который эту трансляцию раздавал“. После этого каждое издание ставило свой бренд, оформляло видео и выпускало в эфир. 

“Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный“, - отметила журналистка. Позже, после показала на ТВ, издания загружали ролики на свои YouTube-каналы. 

Журналистку возмутили такие действия ЗЕ-команды
Журналистку возмутили такие действия ЗЕ-команды
facebook.com/olesia.medvedieva

Команда Зеленского решила, что они являются правообладателями контента и “переключает на себя монетизацию видео, то есть доход от рекламы“.

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Олеся указала, что с такой проблемой сегодня столкнулись многие СМИ.

“Некрасиво начинать с такого“, - заявляет журналистка.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады. 

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Теги: Зеленский, инаугурация, канал, право, видео, трансляции, монетизация, команда Зеленского
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Комментариев (4)
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ШтормЗайцев    20.05.2019, 21:16
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Кінець епохі бідності
ira0958    20.05.2019, 20:54
Оценка:  0
ira0958
Почалося... ))
Сельдьподшубой    20.05.2019, 20:34
Оценка:  +3
Сельдьподшубой
Некрасиво
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 20:37
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Расскажи это 73% зебилов.
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