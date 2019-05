Зеленский встретился с тремя президентами

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации встретился в администрации с главами нескольких государств, которые сегодня приехали в Киев.

На встрече Зеленского с президентом Литвы Далей Грибаускайте обсуждались вопросы двусторонних отношений и продолжения реформ в Украине.

"Встреча президентов Литвы и Украины Дали Грибаускайте и Владимира Зеленского укрепляет двусторонние связи и подчеркивает постоянную поддержку Литвой безопасности Украины, ее стабильности и реформ", - написал в Twitter посол Литвы в Украине Марис Януконис.

Зеленский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof