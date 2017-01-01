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Зеленский встретился с тремя президентами

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Президент Украины провел встречи с президентами Литвы, Эстонии и Венгрии.
Зеленский встретился с президентами Венгрии, Эстонии и Литвы
Зеленский встретился с президентами Венгрии, Эстонии и Литвы
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации встретился в администрации с главами нескольких государств, которые сегодня приехали в Киев.

На встрече Зеленского с президентом Литвы Далей Грибаускайте обсуждались вопросы двусторонних отношений и продолжения реформ в Украине.

"Встреча президентов Литвы и Украины Дали Грибаускайте и Владимира Зеленского укрепляет двусторонние связи и подчеркивает постоянную поддержку Литвой безопасности Украины, ее стабильности и реформ", - написал в Twitter посол Литвы в Украине Марис Януконис.

Зеленский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отметим, что на встречах Зеленского сопровождали заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и посол Украины в НАТО Вадим Пристайко. Зеленский до сих пор не объявил свою кандидатуру на должность главы МИД Украины.

Ранее Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. 

Королева Елизавета II поздравила Зеленского

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Теги: Венгрия, Эстония, Литва, встреча, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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