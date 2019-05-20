Полиция направила представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания в Украине гражданина США.

Житель Сан-Диего и его украинская подруга Нацполиция Украины

Правоохранители обнаружили две группы сталкеров в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает отдел управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 20 мая.

Так, вблизи отселенного села Черевач были задержаны мужчина и женщина – 21-летняя жительница Броваров и 30-летний гражданин США, житель города Сан-Диего.

А в городе Припять полицейские обнаружили 21-летнего и 42-летнего киевлян.

"Нарушители незаконно проникли на территорию зоны отчуждения в обход контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма", – говорится в сообщении.

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАП). Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также полицией было направлено представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания в Украине гражданина США и принято решение обязать его покинуть территорию Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Чернобыльской зоне задержали сталкера из США

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения за выходные были обнаружены восемь сталкеров – из Харькова, Винницы, Львова и Житомирской области.

Также сообщалось, что за три года количество посетителей Чернобыльской зоны увеличилось почти в 10 раз. Половина туристов – это иностранцы.

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