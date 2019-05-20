С 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

В поселке Девички Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36 для подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 20 мая.

Отмечается, что от американской стороны сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Он отметил, что передача современного вооружения украинским военным – это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Эти контрбатарейные станции – часть помощи США по обеспечению безопасности, стоимость которой составляет более 1 млрд 100 млн долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", – сказал Тод Гоф.

Всего, по данным Минобороны, с 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Cмотрите фотогалерею: США передали Украине контрбатарейные радары

Напомним, минувшей осень США получили от украинского госпредприятия СВТФ Прогресс радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны.

Также в Украине испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК, который предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Его тактико-технические характеристики значительно превосходят контрбатарейные радары, находящиеся на вооружении ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet