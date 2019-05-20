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Зеленский попросил США усилить санкции против РФ

Комментариев: 37
Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.
Владимир Зеленский общается с американским министром Риком Перри
Владимир Зеленский общается с американским министром Риком Перри
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в церемонии инаугурации. Он обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ, сообщает пресс-служба президента Украины в понедельник, 20 мая.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, – сказал он. – Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".

Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

"У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", – сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский попросил США усилить санкции против РФ

Напомним, президент России Владимир Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. В Кремле ждут "первых успехов" украинсокго президента по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Теги: Россия, Украина, США, Украина-США, переговоры, Трамп, санкции, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, санкции против России, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (37)
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ira0958    20.05.2019, 23:21
Оценка:  0
ira0958
Эх, как отсасывает клоун у америкосов! )
Asmo    20.05.2019, 23:19
Оценка:  0
Asmo
Что бы там не думал Зеленский в плане внешней политики он даже не заметит как станет Петей, ибо других вариантов, кроме капитуляции нету!
ira0958    20.05.2019, 23:05
Оценка:  -3
ira0958
За что боролись, на то и напоролись... )
WTF2wtf    20.05.2019, 23:17
Оценка:  0
WTF2wtf
И на что напоролись оккупанты, нынешние российские оккупанты???
Срали они на все, на Донбасс в первую очередь ... (((((
Женек    20.05.2019, 22:40
Оценка:  -3
Женек
Ну и чему ты радуешься , Украине ж0пa еще на 5 лет
Kostos    20.05.2019, 22:54
Оценка:  +2
Kostos
Зеня, ну у тебя ж вата, радуюсь, шо ты цвЯтёшь пля пятый год. Цвяти и дальше, тока за паребрикам.
doc1    20.05.2019, 22:18
Оценка:  -2
doc1
ХАХАХА... вот казламордые обосрались
Kostos    20.05.2019, 22:20
Оценка:  -3
Kostos
да, дяваны у мокшей подорожают адназначна
VSHIVANKA    20.05.2019, 22:42
Оценка:  -5
VSHIVANKA
АГА , 73 % БАРАНОВ НАИВНО ПОЛАГАЛИ , ЧТО ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ОКОНЧАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ ИИ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ , НО ПОКА УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ ИДЁТ С. ВАШИНГТОНА , ЭТОМУ НЕ БЫВАТЬ ...
АМЕРИКОСАМ НУЖЕН РАЗДРАЖИТЕЛЬ РОССИИ У ЕЁ ГРАНИЦ , ЭТО МИССИЯ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ НА ГОДЫ ....
СУГС !!! )))
WTF2wtf    20.05.2019, 23:04
Оценка:  +1
WTF2wtf
Говно ольгинское, не путай свои конченые хотелки с избирателями Украины!
Откуда тебе знать, чего мы голосовали за Зелю, вражина???
Это наш новый президент, а вы просто оккупанты ...
Alexsy    20.05.2019, 22:16
Оценка:  -6
Alexsy
Реально. Ситуация патовая. Возвращение Крыма без реального улучшения жизни в Украине не видно. После 5 лет ухудшения быстро это не изменить. Здесь главное голоса крымчан. Если в Украине станет лутьше чем в России тогда да. Нужно в первую очередь работать на этим.
Alexsy    20.05.2019, 22:20
Оценка:  -4
Alexsy
В общем реальная конкуренция, где будет лучше по экономическим, политическим, свободныи показателям. Вот главные приоритеты, а ни как не военные!!!
Alexsy    20.05.2019, 23:04
Оценка:  -2
Alexsy
А что? Все против улучшения жизненных стандартов в Украине?
Или не верят? Что Крым захочет вернуться когда в Украине будет лучше чем в России?
WTF2wtf    20.05.2019, 23:05
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путину насрать на реальные желания местных, он все берет силой и потом давит до упора.
Он просто оккупант
WTF2wtf    20.05.2019, 23:06
Оценка:  0
WTF2wtf
В россии такая хрень, как устраивали путинские вояки в Крыму под названием "рыфирендум", запрещена законом!!!
WTF2wtf    20.05.2019, 23:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Донбасс вообще тупо он принес целенаправленно в жертву, просто захватил его и опустил ниже плинтуса
Alexsy    20.05.2019, 23:10
Оценка:  -1
Alexsy
Давай проверим! Давай вместе сделаем чтобы в Украине стало лучше.
Пока я только вижу, что западная Украина ездит на заработки не только в Москву.
WTF2wtf    20.05.2019, 23:12
Оценка:  0
WTF2wtf
Что проверим???
Россия сделала оккупированный ей Донбасс намного беднее любого региона Украины, массовым поставщиком гастарбайтеров (даже в украинские райцентры) ... (((((((((((
И им насрать эту убогую реальность, принесенную Путиным ... им телевизор заменяет все, руссогеббельс рулит за счет бюджета
Alexsy    20.05.2019, 23:17
Оценка:  0
Alexsy
Я про Украину! Или упоротый?
Пусть будет нам хреново, лишь бы и другим хреново было?
Сделай Украине лучше, а тогда и все остальное будет.
Kostos    20.05.2019, 22:21
Оценка:  -4
Kostos
луЧше, если чо Нужно в первую очередь работать над этим.
VSHIVANKA    20.05.2019, 22:15
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ТЕ ЖЕ ЯЙЦА ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ ......)))
ЗА ЧТО ГОЛОСОВАЛИ 73 % ИЗИРАТЕЛЕЙ ?
СУГС !!!!
Kostos    20.05.2019, 22:19
Оценка:  0
Kostos
играй на сопилке, вшивое
WTF2wtf    20.05.2019, 23:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Говног ольгинское, ты не вкурило, что оккупантов не любят???
Нах пшло
Женек    20.05.2019, 22:05
Оценка:  -7
Женек
Зеля не лучше пети , впереди еще 5 лет войны и развала
BoxVata    20.05.2019, 21:54
Оценка:  0
BoxVata
Америка и ЕС наши друзья!!!! Соссия это ВРАГ !!!
ira0958    20.05.2019, 21:51
Оценка:  -5
ira0958
И кто тут трындел, что клоун войну остановит???
BoxVata    20.05.2019, 21:53
Оценка:  +1
BoxVata
Иди соси член баба-пiдор из Соссии )))))
BOM-BOM    20.05.2019, 22:25
Оценка:  0
BOM-BOM
дИрочка, остановит и капитулирует разные весчи в твоейной мятодичке фсьо ниправильное.
WTF2wtf    20.05.2019, 23:08
Оценка:  0
WTF2wtf
Клоу Путя???
Нах ему эту его войну останавливать?
Оно не на своей земле ее ведет, оно оккупант и срало оно на миллионы местных ...
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