Зеленский попросил США усилить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в церемонии инаугурации. Он обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ, сообщает пресс-служба президента Украины в понедельник, 20 мая.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.
"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, – сказал он. – Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".
Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.
"У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", – сказал президент Украины.
Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время.
Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.
Cмотрите фотогалерею: Зеленский попросил США усилить санкции против РФ
Напомним, президент России Владимир Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. В Кремле ждут "первых успехов" украинсокго президента по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Срали они на все, на Донбасс в первую очередь ... (((((
АМЕРИКОСАМ НУЖЕН РАЗДРАЖИТЕЛЬ РОССИИ У ЕЁ ГРАНИЦ , ЭТО МИССИЯ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ НА ГОДЫ ....
СУГС !!! )))
Откуда тебе знать, чего мы голосовали за Зелю, вражина???
Это наш новый президент, а вы просто оккупанты ...
Или не верят? Что Крым захочет вернуться когда в Украине будет лучше чем в России?
Он просто оккупант
Пока я только вижу, что западная Украина ездит на заработки не только в Москву.
Россия сделала оккупированный ей Донбасс намного беднее любого региона Украины, массовым поставщиком гастарбайтеров (даже в украинские райцентры) ... (((((((((((
И им насрать эту убогую реальность, принесенную Путиным ... им телевизор заменяет все, руссогеббельс рулит за счет бюджета
Пусть будет нам хреново, лишь бы и другим хреново было?
Сделай Украине лучше, а тогда и все остальное будет.
ЗА ЧТО ГОЛОСОВАЛИ 73 % ИЗИРАТЕЛЕЙ ?
СУГС !!!!
Нах пшло
Нах ему эту его войну останавливать?
Оно не на своей земле ее ведет, оно оккупант и срало оно на миллионы местных ...