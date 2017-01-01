Совбез ООН отказался обсуждать языковой закон

Представитель России Василий Небензя убеждал, что украинский закон о языке связан с Минскими договоренностями, но его не поддержали.

Совбез ООН не стал даже обсуждать инициативу России Getty Images

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания относительно принятого Верховной Радой закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Это решение было принято в самом начале заседания, сообщает Укринформ в понедельник, 20 мая.

"Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его в повестку дня", – сказал постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Он пояснил, что принятый 25 апреля в Украине закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе. Он считает, что Россия специально инициировала это заседание специально в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез ООН для своих целей.

Его слова поддержал представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген и заместитель постпреда США Джонатан Коэн, постпред Польши при ООН. Представитель России Василий Небензя не согласился с коллегами за столом и убеждал, что украинский закон о языке связан с Минскими договоренностями.

На голосование был поставлен процедурный вопрос о проведении заседания, и против его принятия проголосовали шесть государств-членов, за – лишь пять, воздержались – четыре. Заседание было отменено за отсутствием решения о принятии его процедуры.

Напомним, 18 мая стало известно, что Россия созвала Совбез ООН из-за украинского закона о языке. Тогда спикер постоянного представительства Украины при ООН назвал обращение РФ "абсурдным".

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

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