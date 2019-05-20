Зеленский подписал первый указ

Глава государства принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Указ №300/2019 был обнародован на сайте главы государства в понедельник, 20 мая.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Корреспондент.net собрал главные тезисы первого обращения главы государства к украинцам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet