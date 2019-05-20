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Зеленский подписал первый указ

Комментариев: 9
Глава государства принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Указ №300/2019 был обнародован на сайте главы государства в понедельник, 20 мая.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины. 

Корреспондент.net собрал главные тезисы первого обращения главы государства к украинцам.

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Теги: указ, Владимир Зеленский, ВСУ, армия Украины, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Boxerogos    21.05.2019, 00:21
Оценка:  -2
Boxerogos
Зеполеон!!!
colavova    21.05.2019, 00:42
Оценка:  0
colavova
из династии Пу
Alexsy    21.05.2019, 00:20
Оценка:  +1
Alexsy
Первый раз видно, что выборы без фальсификацй. Такой разрыв по голосам даже купить не смогли.
colavova    21.05.2019, 00:41
Оценка:  0
colavova
Ну так денег нет, вы там держитесь.
kin78    21.05.2019, 00:49
Оценка:  0
kin78
Аа, то есть разрыв в голосах это признак отсутствия фальсифкаций. Спасибо, держите нас в курсе.
Значит в США, где каждые выбора президента определяют голоса 100-200 человек, это фальсификация.
А выборы в России где Единая Россия с 146% всех опережает, или Путин со своими 90%,не фальсификация. Мм
kin78    21.05.2019, 00:51
Оценка:  0
kin78
Последний раз у нас фальсифицировали в 2004 году,два тура.
Третий тур - Ющ, без фальсификаций, 2010 год, Янык без фальсификаций, никто Тимошенко не хотел (как сейчас Пороха), 2014 без фальсификаций,за кого было голососвать? Ляшко? 2019 без фальсификаций. Выбираем кого хотим. Живем как заслуживаем.
sharry-sharry    20.05.2019, 23:59
Оценка:  -3
sharry-sharry
Второй раз стыдно за Украину,первый раз,когда янык-зек победил.
Alex-Zmey    21.05.2019, 00:09
Оценка:  -2
Alex-Zmey
Стыдно что такие продажные свидомые мрази живут как ты, которые привели казнокрада Вальцмана, уничтожившего страну
colavova    21.05.2019, 00:38
Оценка:  +1
colavova
страна уничтожена, а ты сЦуКа выжило?
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