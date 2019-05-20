Зеленский подписал первый указ
Глава государства принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Указ №300/2019 был обнародован на сайте главы государства в понедельник, 20 мая.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Напомним, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.
Корреспондент.net собрал главные тезисы первого обращения главы государства к украинцам.
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Значит в США, где каждые выбора президента определяют голоса 100-200 человек, это фальсификация.
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Третий тур - Ющ, без фальсификаций, 2010 год, Янык без фальсификаций, никто Тимошенко не хотел (как сейчас Пороха), 2014 без фальсификаций,за кого было голососвать? Ляшко? 2019 без фальсификаций. Выбираем кого хотим. Живем как заслуживаем.