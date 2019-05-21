Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу

Поздравление с инаугурацией и приглашение от польского лидера передал глава МИД страны Яцек Чапутович.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского и пригласил его посетить страну. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила пресс-служба польского МИД.

Отмечается, что приглашение от Дуды передал глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который принял участие в церемонии инаугурации в Киеве.

В сообщении МИД Польши указано, что беседа Зеленского и Чапутовича состоялась перед инаугурацией. К ней также присоединился посол Варшавы в Украине Бартош Цихоцки.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в экономической и социальной сферах, а также международную политику и понимание в историческом диалоге.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet