Президента Венгрии обнадежила встреча с Зеленским
Президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись 20 мая после инаугурации главы украинского государства. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшим по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленные в Конституции и взятые на себя в международных соглашениях обязательства", - подчеркнул Адер.
По его словам, "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы" и назвал такое положение "недопустимым".
При этом президент Венгрии указал на демонстрацию Зеленским "открытости и добрых намерений" в вопросах закарпатских венгров.
Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся в 2017 году после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.
В сентябре 2018 года ситуация обострилась после того, как в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта. При этом в обмен на присягу верности Венгрии их призывают скрывать этот факт от украинских властей.
В апреле этого года Будапешт назвал неприемлемым принятый Верховной Радой закон о языке, который закрепляет за украинским языком статус единственного государственного.
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