Президента Венгрии обнадежила встреча с Зеленским

Янош Адер пригласил президента Украины посетить Венгрию и отметил заинтересованность в построении упорядоченных отношений между странами.

Президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись 20 мая после инаугурации главы украинского государства. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что Адер предложил Зеленскому как можно быстрее создать совместную комиссию, для обсуждения всех спорных вопросов и их решения. По словам венгерского лидера, его президент Украины одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшим по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленные в Конституции и взятые на себя в международных соглашениях обязательства", - подчеркнул Адер.

По его словам, "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы" и назвал такое положение "недопустимым".

При этом президент Венгрии указал на демонстрацию Зеленским "открытости и добрых намерений" в вопросах закарпатских венгров.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся в 2017 году после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.



В сентябре 2018 года ситуация обострилась после того, как в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта. При этом в обмен на присягу верности Венгрии их призывают скрывать этот факт от украинских властей.



В апреле этого года Будапешт назвал неприемлемым принятый Верховной Радой закон о языке, который закрепляет за украинским языком статус единственного государственного.

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