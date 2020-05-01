Итоги 20.05: Первый день Зеленского и судьба Рады

В Киеве состоялась инаугурация нового президента Украины; глава государства объявил о роспуске парламента: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский вступил в должность президента

Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Во время выступления в сессионном зале парламента он объявил о роспуске Верховной Рады, а также попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны и дал на это два месяца.

Корреспондент.net собрал главные тезисы первого обращения главы государства к украинцам.

Новый президент своим первым указом принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Гройсман объявил о решении подать в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отставке. По словам главы Кабмина, он принял для себя решение уйти с поста сразу после проведения очередного заседания правительства 22 мая.

При этом премьер подчеркнул, что ему не стыдно за годы своей работы и за принятые решения.

Отставка Гройсмана, роспуск Рады. В Украине начался политический кризис?

Президент Украины попросил США усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации США и Конгресса и обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Он также призвал Вашингтон продолжать ужесточение санкций против России из-за агрессии на Донбассе и в Крыму.

Путин решил не поздравлять Зеленского с инаугурацией

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского с инаугурацией, но поздравит его с первыми успехами по Донбассу, если таковые произойдут.

При этом также отмечается, что российский лидер не планирует осуществлять контакты с Зеленским в ближайшее время.

Сербская Церковь не признала ПЦУ

На официальном сайте Сербской патриархии появился релиз решений Архиерейского собора, на котором было объявлено, что СПЦ не признает "парацерковную структуру" в Украине, которую она считает до сих пор "церковным расколом".

Иран увеличил степень обогащения урана

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.

Отмечается, что Тегеран уже проинформировал о своих действиях МАГАТЭ.

Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания относительно принятого Верховной Радой закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Противники рассмотрения инициативы РФ пояснили, что украинский закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе.

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