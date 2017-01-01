Очевидцы сообщают, что ураган вырывал из земли деревья.

В Черновицкой области пронесся мощный смерч. В результате были вырваны деревья из земли с корнями. Видео стихии опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.

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Очевидцы говорят, что смерч был в понедельник, 20 мая, примерно в 20:00 в селе Каменка Глыбоцкого района.

Также на видео слышны голоса, люди утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями.

О жертвах стихийного бедствия неизвестно.

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Напомним, государственное агентство лесных ресурсов намерено обратиться к профильным органам по поводу объявления чрезвычайной ситуации в Житомирской области из-за гибели сотен деревьев после смерча.

Также в Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах.