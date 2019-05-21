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Гройсман предостерегает новую власть от снижения тарифов

Комментариев: 10
Премьер считает, что снижение тарифов грозит серьезным кризисом и разрывом международных договоров.
Владимир Гройсман рассказал об обязательствах по ценам на газ
Владимир Гройсман рассказал об обязательствах по ценам на газ
пресс-служба Кабмина

Попытка снижения тарифов на газ может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

Гройсман также напомнил, что обязательства по ценам на газ брал не его Кабинет министров и не Кабмин Яценюка. По его словам, они были взяты в 2008 году, и в дальнейшем переподписывались в последующие годы.

"Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой потянуть серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - заявил премьер.

Он добавил, что, если бы снижение тарифов было бы возможным, он сделал бы это "позавчера".

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке.

Отставка Гройсмана, роспуск Рады. В Украине начался политический кризис?

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, Владимир Гройсман, тарифы на воду, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Замечатель    21.05.2019, 09:01
Оценка:  +1
Замечатель
Тварюка!
Вепр    21.05.2019, 08:54
Оценка:  +2
Вепр
Падло прокляте, здохни виродок!
Alexsy    21.05.2019, 08:51
Оценка:  +2
Alexsy
Почему Германия может послать штаты по северному потоку 2? А Украина должна пресмыкаться?
VSHIVANKA    21.05.2019, 08:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОТОМУ ЧТО ЭТО ЗАЛОЖЕНО ИСТОРИЧЕСКИ ....)))
ХОЛОПЫ ОСТАЮТСЯ ХОЛОПАМИ , МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ХОЗЯЕВА ....
РОССИЯ , ПОЛЬША , ГЕРМАНИЯ , США ....))))
НЕРАБЫ ХУЛЕ ...)))
VSHIVANKA    21.05.2019, 08:49
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ТОЛЬКО ПОВЫШАТЬ В УГОДУ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА И БРЮССЕЛЯ , А ТО ПУТИН НАПАДЕТ !!!
СУГС !!!
А_Л_Н    21.05.2019, 08:37
Оценка:  +6
А_Л_Н
Гройсман хотел сказать, что они набрали кредитов МВФ и теперь Украина это колония а украинцы - рабы. Печально то что они эти кредиты тут распиливают в выводят в "Панаму". Надеюсь хозяема офшоров они же хозяева МВФ ограбят вас там, они так всегда делают)) Аминь.
Колорад    21.05.2019, 08:17
Оценка:  +8
Колорад
Пусть Гройсман расскажет как прожить на пенсию 2000 грн. в месяц. Эта тварь в буфете рады за один раз пообедать больше платит... Урод! Генетический урод! Я тоже еврей и мне стыдно за таких мразей...
pigmaleontys    21.05.2019, 08:23
Оценка:  -10
pigmaleontys
Ти з соскою у роті і вже пенсіонер?! Бідолага. Співчуваю. Тепер я розумію, чому ти таке.
Vanillion    21.05.2019, 08:11
Оценка:  +9
Vanillion
Намекает, что надо продолжать дело команды 2014-2019 продолжать повышать каждые 4 месяца.
Чтоб не было катастрофы народ должен отдавать все что имеет, да Гройсман?
pigmaleontys    21.05.2019, 08:24
Оценка:  -8
pigmaleontys
Зхуднути вам не завадить.
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