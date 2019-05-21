Гройсман предостерегает новую власть от снижения тарифов

Премьер считает, что снижение тарифов грозит серьезным кризисом и разрывом международных договоров.

Владимир Гройсман рассказал об обязательствах по ценам на газ пресс-служба Кабмина

Попытка снижения тарифов на газ может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

Гройсман также напомнил, что обязательства по ценам на газ брал не его Кабинет министров и не Кабмин Яценюка. По его словам, они были взяты в 2008 году, и в дальнейшем переподписывались в последующие годы.

"Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой потянуть серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - заявил премьер.

Он добавил, что, если бы снижение тарифов было бы возможным, он сделал бы это "позавчера".

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке.

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