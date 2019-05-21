Сутки Донбассе: Десять обстрелов, двое раненых

В течение 20 мая боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Боевики 10 раз обстреливали наши позиции facebook.com/pressjfo.news/

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В районе проведения ООС боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четыре раза они применили запрещенное оружие, были ранены двое военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности ОТГ “Восток“ противник пять раз обстрелял наши позиции: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности ОТГ “Север“ позиции украинских военных обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское, вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.

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С начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли украинские позиции в районе ОТГ “Восток“: у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий.

Напомним, в течение воскресенья на Донбассе произошло 11 обстрелов и был ранен один военный.