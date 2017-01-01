Итоги 20 мая: Инаугуация Зеленского, роспуск Рады и отказ ООН России
Владимир Зеленский вступил в должность и потребовал ужесточить санкции против РФ, Владимир Гройсман собрался в отставку, Кремль решил не поздравлять нового президента Украины, а Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
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Зеленский стал президентом и распустил Раду
Вчера состоялась церемония инаугурации нового президента. В понедельник Владимир Зеленский принес присягу и стал шестым президентом Украины. Во время выступления в сессионном зале парламента он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал отменить неприкосновенность, уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны и дал на это два месяца.
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Зеленский, помимо прочего, посоветовал Кабмину подать заявления об отставке. Первым указом он также принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Гройсман решил уйти в отставку
Премьер Владимир Гройсман заявил об отставке. Он подчекнул, что принял для себя решение уйти с поста сразу после проведения очередного заседания правительства 22 мая.
Гройсман настаивает, что ему не стыдно за годы своей работы и за принятые решения, так как сейчас он оставляет казну не пустой, уровни зарплаты у людей выросли, и армия находится на должном обеспечении.
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Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский принял представителей администрации США и Конгресса и обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ. Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Он также призвал Вашингтон продолжать ужесточение санкций против России из-за агрессии на Донбассе и в Крыму.
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Путин решил отказался поздравлять Зеленского
Президент России Владимир Путин решил не поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. Впрочем, в Кремле обещали поздравитб президента Украины с первыми успехами по Донбассу, если таковые произойдут.
Российский лидер также не планирует осуществлять контакты с Зеленским в ближайшее время.
Совбез ООН отказался обсуждать закон о языке
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Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания по принятому в Украине закону Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Противники рассмотрения инициативы пояснили, что украинский закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе. Ранее рассмотрения такого закона требовал Кремль.