Продолжает штормить: Синоптики снова обещают дожди с грозами

В Украине 21 мая ожидаются дожди с грозами.

Синоптики снова обещают украинцам дождливый день с грозами. Между тем, в нескольких регионах ожидается облачный день в прояснениями, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины ситуация напряженная. Продолжается череда дождей с грозами. На улице от +16 до +20 градусов по Цельсию.

Совершенно иная ситуация на востоке страны. Синоптики обещают довольно жаркий день. Небо затянет облаками, но солнце на протяжении дня будет появляться довольно часто. На термометре +23…+25 градусов.

Южным регионам обещают облачный день с прояснениями. Осадки в виде кратковременного дождя ожидаются только в Одесской области. Воздух прогреется от +23 до +25 градусов.

Прогноз погоды на 21 мая meteo.gov.ua

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На севере Украины дожди, местами с грозами. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине ожидаются кратковременные дожди. Местами прогнозируют грозы. Средняя температура воздуха +23…+25 градусов.

В Киеве ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. На улице +23…+25 градусов на протяжении дня.

Напомним, стихия бушевала на крымском курорте. В Феодосии грязью и глиной затопило часть города.